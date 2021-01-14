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Кокосовое масло: как эффективно использовать его для кожи

14 января 2021, 22:18

Прежде чем вы начнете намазывать кожу кокосовым маслом, вот что вам нужно знать.

кокосовое масло
Прежде чем вы начнете намазывать кожу кокосовым маслом, вот что вам нужно знать / Фото pixabay.com

Сейчас люди используют кокосовое масло во всем, от еды до средств по уходу за кожей. Хотя кокосовое масло обладает такими преимуществами, как увлажнение и уменьшение воспалений, оно также может закупоривать поры. Некоторые люди с аллергией на древесные орехи могут иметь аллергическую реакцию на кокосы, поэтому им следует с осторожностью использовать кокосовое масло.

Прежде чем вы начнете намазывать кожу кокосовым маслом, вот что вам нужно знать о потенциальных эффектах кокосового масла.

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Что такое кокосовое масло?

Существует два основных типа кокосового масла: натуральное и рафинированное.

"Кокосовое масло первого отжима производится из свежих кокосов, и обычно оно содержит больше полифенолов и антиоксидантов", - говорит Мишель Грин, доктор медицины, косметический дерматолог из Нью-Йорка.

Рафинированное кокосовое масло производится из сушеной кокосовой мякоти. Рафинированное кокосовое масло проходит несколько этапов обработки, включая машинное прессование для получения масла. В некоторых случаях в рафинированное кокосовое масло добавляют отбеливающие и химические растворители.

Кокосовое масло также может иметь маркировку холодного отжима, если оно производится без нагрева. "Этот вид может быть богаче питательными веществами", - говорит Грин. Благодаря большему количеству полифенолов и антиоксидантов, а также ограниченной обработке, кокосовое масло первого отжима, особенно при холодном отжиме, является лучшим выбором для использования на коже.

Хотя кокосовое масло обладает дерматологическими преимуществами, оно может подойти не всем. Мы рассказали о преимуществах и недостатках использования кокосового масла для кожи и о том, как решить, подходит ли оно вам.

Кокосовое масло увлажняет

Нанесите кокосовое масло на кожу, чтобы сохранить влагу. Это связано с тем, что кокосовое масло содержит компонент церамидов, называемый линолевой кислотой.

Керамиды - это органические соединения, которые естественным образом содержатся в коже и обычно добавляются для ухода за кожей. "Керамиды помогают укрепить кожный барьер и минимизировать потерю влаги", - говорит Циппора Шейнхаус, доктор медицины, дерматолог из SkinSafe Dermatology and Skin Care в Лос-Анджелесе.

В небольшом исследовании 2004 года участники использовали кокосовое масло первого отжима для ухода за ногами дважды в день в течение двух недель. По истечении двух недель увлажнение кожи значительно улучшилось. Кокосовое масло особенно полезно для людей с экземой или хронической сухой кожей.

Кокосовое масло уменьшает воспаление

Кокосовое масло также может уменьшить воспаление кожи, которое, помимо других симптомов, вызывает сыпь, покраснение или зуд.

"Это помогает укрепить кожный барьер, что сводит к минимуму попадание раздражителей в кожу и поддерживает увлажнение кожи, что снижает потенциальное воспаление", - говорит Шейнхаус.

Общие кожные заболевания, которые включают воспаление, включают:

Псориаз - хроническое заболевание, при котором на коже образуются чешуйчатые пятна, которые становятся красными и чешутся.

Контактный дерматит, когда кожа вступает в физический контакт с аллергеном.

Экзема, при которой при обострениях кожа становится красной и зудящей.

Каждое из этих состояний можно смягчить, по крайней мере временно, с помощью кокосового масла. В исследовании 2018 года кокосовое масло первого отжима подавляло противовоспалительные свойства кожи и улучшало барьерную функцию кожи. Однако исследование проводилось in vitro - вне живого организма - поэтому точное воздействие на людей неизвестно.

Кокосовое масло обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами."Кокосовое масло также содержит лауриновую кислоту, которая обладает мягкими антибактериальными и противогрибковыми свойствами", - говорит Шейнхаус.

Кокосовое масло может забивать поры

Кокосовое масло обладает комедогенным действием, что означает, что оно может закупорить поры, увеличивая риск высыпаний и прыщей.

"Кокос считается четвертым по комедогенной шкале. Он измеряет степень закупорки пор ингредиентом, оценивается от нуля до пяти, причем пять - это наибольшее забивание пор", - говорит Грин. В результате, по ее словам, частое использование кокосового масла, особенно для лица, не рекомендуется.

Хотя кокосовое масло обладает комедогенным действием, не у всех могут возникнуть прыщи, поскольку каждый тип кожи реагирует по-разному.

Как наносить кокосовое масло на кожу

Кокосовое масло по-разному влияет на кожу каждого человека, поэтому оно может быть не лучшим дополнением к повседневному уходу за кожей. Вот как использовать кокосовое масло в зависимости от типа вашей кожи.

Люди с экземой: благодаря его увлажняющим и противовоспалительным свойствам вы можете использовать кокосовое масло для успокоения обострений экземы. В исследовании 2013 года нанесение кокосового масла первого отжима на кожу детей с экземой в течение восьми недель улучшило увлажнение кожи.

Люди с сухой кожей: "Если у вас сухая, шелушащаяся кожа, использование кокосового масла вместо обычного увлажняющего крема может смягчить и увлажнить вашу кожу, сделав ее свежей и мягкой после пробуждения", - говорит Грин.

Люди со склонной к акне или жирной кожей: "Для людей, склонных к акне, кокосовое масло может закупоривать поры и вызывать вспышки прыщей. Если вы все же решите использовать кокосовое масло в рамках своей процедуры двойного очищения для удаления жирорастворимого макияжа, обязательно полностью смойте остатки кокосового масла", - говорит Шейнхаус.

Жирная кожа уже может быть более склонной к закупорке пор, а кокосовое масло может усугубить проблему.

здоровье
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