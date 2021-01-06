Коллективный иммунитет: что это и для чего он нужен

Коллективный иммунитет - это когда многие люди в сообществе становятся невосприимчивыми к заразной болезни/ Pixabay

Коллективный иммунитет необходим для прекращения глобального кризиса в области здравоохранения, такого как COVID-19. Фактически, некоторые смертельные болезни, такие как оспа, были искоренены во всем мире благодаря коллективному иммунитету.

Вот что вам нужно знать о науке, лежащей в основе этого важного термина для общественного здравоохранения, и о том, как его безопасно достичь.

Что такое коллективный иммунитет?

Коллективный иммунитет - это когда многие люди в сообществе становятся невосприимчивыми к заразной болезни, что снижает вероятность ее распространения. Это помогает защитить все сообщество, особенно новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой, которые больше подвержены риску опасных осложнений для здоровья от болезней.

Чтобы добиться коллективного иммунитета, количество людей, невосприимчивых к болезни, называемое порогом коллективного иммунитета, должно превосходить количество людей, которые все еще могут заразиться этой болезнью. Обычно это происходит от 50% до 90% населения, в зависимости от того, насколько это заразно.

"Считается, что даже если не 100% населения обладают иммунитетом, осталось недостаточно людей, чтобы распространить инфекцию, чтобы инфекция могла поддерживать себя, а это означает, что со временем она просто исчезает из населения", - говорит Джеймс Вантак, доктор медицины. врач-терапевт и главный врач PlushCare.

Как добиться коллективного иммунитета

Есть два основных способа добиться коллективного иммунитета от любого заболевания:

Вакцинация. Вакцины - это самый безопасный и идеальный способ добиться коллективного иммунитета, и они позволяют успешно контролировать такие заболевания, как полиомиелит, оспа и корь. Например, с 2000 по 2014 год число случаев смерти от кори во всем мире снизилось на 79%, что спасло около 17,1 миллиона жизней.

Как вакцины спасают жизни и борются с болезнями

Вакцины обычно содержат неактивные или ослабленные части микроба, вызывающего заболевание. Это позволяет вашему организму вырабатывать антитела и развивать клетки памяти, которые позволят вам продолжать бороться с этим микробом в будущем.

"Если достаточное количество людей будет вакцинировано против опасных заболеваний, те, кто восприимчивы и не могут пройти вакцинацию, будут защищены, потому что микроб не сможет "найти" этих восприимчивых людей", - говорит Конни Стид, президент Ассоциация профессионалов в области инфекционного контроля и эпидемиологии.

Но для того, чтобы этот метод сработал, вакцину должен делать большой процент людей. Например, для ликвидации кори необходимо пройти вакцинацию около 95% людей, что еще не сделано. По оценкам экспертов в области здравоохранения, от 70% до 90% людей должны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы достичь коллективного иммунитета.

Инфекционное заболевание. Коллективный иммунитет также может быть достигнут естественным путем, когда у людей вырабатываются антитела после заражения и выздоровления от болезни. Например, выжившие после пандемии гриппа H1N1 1918 года приобрели иммунитет к гриппу H1N1.

"Антитела ослабевают, когда вирус покидает ваше тело, но ваша иммунная система помнит", - говорит Вантак. "Если снова подвергнуться воздействию вируса, механизм вашей иммунной системы начинает действовать, создавая массовую защиту от угрозы".

Но полагаться на этот метод губительно для здоровья населения. По оценкам во время пандемии COVID-19, до 90% американцев должны быть инфицированы, чтобы добиться коллективного иммунитета. Это перегрузит больницы и приведет к миллионам смертей - и поэтому вакцины - гораздо лучший вариант.

"Проблема с идеей стимулирования коллективного иммунитета, позволяя большинству людей заразиться этой болезнью и развить иммунитет, состоит в том, что людям придется страдать от того самого вируса, от которого мы пытаемся их защитить", - говорит Вантак.

Почему важен коллективный иммунитет

Важно поддерживать коллективный иммунитет к инфекционным заболеваниям даже спустя долгое время после окончания пандемии. Это потому, что инфекционные заболевания могут быстро распространяться по сообществу, если процент вакцинированных людей упадет ниже порога иммунитета.

Поскольку вирусы гриппа со временем меняются, необходимы ежегодные вакцинации, поскольку антитела от предыдущей инфекции или вакцинации могут обеспечить лишь частичный иммунитет или защиту на короткий период времени.

"Соблюдение графика вакцинации защищает не только ваше здоровье, но и обеспечивает безопасность ваших близких и вашего сообщества благодаря коллективному иммунитету", - говорит Стид. "Вспышки болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, все еще происходят, когда вакцинируется слишком мало людей в популяции".

Стид говорит, что вам следует ежегодно проверять свой статус иммунизации у врача во время планового осмотра.