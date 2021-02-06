Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья

Евгений Комаровский опубликовал таблицу, в которой подробно указаны витамины и продукты, в которых стоит искать полезные микроэлементы.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал 12 главных витаминов, необходимых для здоровья и нормального функционирования человеческого организма.
На своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский опубликовал таблицу, в которой подробно указаны витамины и продукты, в которых стоит искать полезные микроэлементы. Эти продукты нужно обязательно включить в меню.
12 главных витаминов для здоровья:
- А - помидоры, морковь, апельсины, тыква, шпинат;
- В1 - яйца, семена подсолнечника, горох, кукуруза, красная фасоль;
- В2 - шпинат, сыр, рыба, зеленая фасоль, грибы, миндаль;
- В3 - болгарский перец, рыба, арахис, авокадо, свинина, говядина;
- В5 - авокадо, грибы, молоко, печень, куриное филе;
- В6 - рыба, фасоль, бананы, семена подсолнечника;
- В9 - брокколи, фасоль, клубника, апельсин, горох, авокадо;
- В12 - творог, яйцо, молоко, мясо;
- С - апельсины, виноград, арбуз, клубника, грейпфрут;
- D - грибы, рыба, яйца, лук, сыр;
- E - брокколи, киви, арахис, шпинат, растительное масло, орехи;
- K - пекинская капуста, петрушка, шпинат, цветная капуста, брокколи.
Заявления Комаровского - о чем ранее сообщалось:
- Доктор Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
- Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.
Автор: Екатерина Трохимчук