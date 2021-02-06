Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья

Комаровский назвал важные для человека витамины / Скриншот

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал 12 главных витаминов, необходимых для здоровья и нормального функционирования человеческого организма.

На своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский опубликовал таблицу, в которой подробно указаны витамины и продукты, в которых стоит искать полезные микроэлементы. Эти продукты нужно обязательно включить в меню.

12 главных витаминов для здоровья:

А - помидоры, морковь, апельсины, тыква, шпинат;

В1 - яйца, семена подсолнечника, горох, кукуруза, красная фасоль;

В2 - шпинат, сыр, рыба, зеленая фасоль, грибы, миндаль;

В3 - болгарский перец, рыба, арахис, авокадо, свинина, говядина;

В5 - авокадо, грибы, молоко, печень, куриное филе;

В6 - рыба, фасоль, бананы, семена подсолнечника;

В9 - брокколи, фасоль, клубника, апельсин, горох, авокадо;

В12 - творог, яйцо, молоко, мясо;

С - апельсины, виноград, арбуз, клубника, грейпфрут;

D - грибы, рыба, яйца, лук, сыр;

E - брокколи, киви, арахис, шпинат, растительное масло, орехи;

K - пекинская капуста, петрушка, шпинат, цветная капуста, брокколи.

Заявления Комаровского - о чем ранее сообщалось: