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Комаровский перечислил витамины, которые очень важны для здоровья

6 февраля 2021, 22:35

Евгений Комаровский опубликовал таблицу, в которой подробно указаны витамины и продукты, в которых стоит искать полезные микроэлементы.

Комаровский
Комаровский назвал важные для человека витамины / Скриншот

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский назвал 12 главных витаминов, необходимых для здоровья и нормального функционирования человеческого организма.

На своей странице в Instagram доктор Евгений Комаровский опубликовал таблицу, в которой подробно указаны витамины и продукты, в которых стоит искать полезные микроэлементы. Эти продукты нужно обязательно включить в меню.

12 главных витаминов для здоровья:

  • А - помидоры, морковь, апельсины, тыква, шпинат;
  • В1 - яйца, семена подсолнечника, горох, кукуруза, красная фасоль;
  • В2 - шпинат, сыр, рыба, зеленая фасоль, грибы, миндаль;
  • В3 - болгарский перец, рыба, арахис, авокадо, свинина, говядина;
  • В5 - авокадо, грибы, молоко, печень, куриное филе;
  • В6 - рыба, фасоль, бананы, семена подсолнечника;
  • В9 - брокколи, фасоль, клубника, апельсин, горох, авокадо;
  • В12 - творог, яйцо, молоко, мясо;
  • С - апельсины, виноград, арбуз, клубника, грейпфрут;
  • D - грибы, рыба, яйца, лук, сыр;
  • E - брокколи, киви, арахис, шпинат, растительное масло, орехи;
  • K - пекинская капуста, петрушка, шпинат, цветная капуста, брокколи.

Заявления Комаровского - о чем ранее сообщалось:

  • Доктор Евгений Комаровский развенчал миф относительно приема антибиотиков.
  • Врач сообщил, что антибиотики, предназначенные для детей первого года жизни, имеют минимум побочных эффектов, поэтому вместе с ними не нужно принимать дополнительные лекарства, которые якобы защитят иммунитет, печень и кишечник.

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