Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​

Врач рассказал, как укрепить иммунитет.
Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета. По словам врача, нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.
В своем новом видео на YouTube медик раскритиковал родителей, которые пичкают детей антибиотиками при малейшем насморке.
"Все лекарства якобы для иммунитета — это развод, это фуфломицины, это бизнес на людской неграмотности", — отметил Комаровский.
По мнению медика, только активный образ жизни: физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение могут укрепить иммунитет.
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Комаровский добавил, что многие дети после рождения попадают в практически стерильную среду, из-за чего их иммунная система недополучает нагрузку и из-за этого возникает большое количество проблем со здоровьем, включая аллергические реакции и аутоиммунные заболевания.
Среди продуктов, которые могут помочь в решении этой проблемы, Комаровский выделил кисломолочные напитки.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
- Также Комаровский назвал лекарства, которые категорически нельзя принимать при коронавирусе.