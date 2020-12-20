Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет​

Комаровский рассказал об иммунитете

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета. По словам врача, нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.​

В своем новом видео на YouTube медик раскритиковал родителей, которые пичкают детей антибиотиками при малейшем насморке.

"Все лекарства якобы для иммунитета — это развод, это фуфломицины, это бизнес на людской неграмотности", — отметил Комаровский.

По мнению медика, только активный образ жизни: физические нагрузки, контрасты температур и хорошее настроение могут укрепить иммунитет.

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Комаровский добавил, что многие дети после рождения попадают в практически стерильную среду, из-за чего их иммунная система недополучает нагрузку и из-за этого возникает большое количество проблем со здоровьем, включая аллергические реакции и аутоиммунные заболевания.

Среди продуктов, которые могут помочь в решении этой проблемы, Комаровский выделил кисломолочные напитки.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: