Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19 и дал важный совет

Украинцам объяснили, как лечить коронавирус / Reuters

Об основных ошибках при лечении коронавируса рассказал врач-педиатр, известный телеведущий Евгений Комаровский.

В интервью Немецкой волне он пояснил, что прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению.

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При показаниях пульсоксиметра более 93 — у человека легкая форма ковида или начало болезни. При этом врач советует ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.

"Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура — принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И все", — сказал доктор.

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Собеседник пояснил, что считает недопустимым прием дексаметазона или антибиотиков в начале болезни, поскольку эти препараты "убивают пациентов максимально".

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Он уверен в том, что амбулаторная помощь при COVID-19 не отличается от лечения гриппа. Он также рассказал, что следует делать для профилактики коронавируса.

"Всего два слова — вакцинация и вентиляция. Вакцинация людей и вентиляция помещений, максимальный воздухообмен везде", — добавил Комаровский.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.