Комаровский назвал отличие коронавируса у детей и взрослых

Чем человек младше, тем больше у него шансов на легкую форму болезни.
Дети могут переносить опасный коронавирус в легкой форме - чем младше ребенок, тем легче прохождение болезни. В этом одно из ключевых отличий этого вируса от других.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский у себя в Instagram - таким образом он ответил на вопрос читательницы из комментариев о том, мог ли ее ребенок заразиться COVID-19 от нее и переносить болезнь в легкой форме.
"С ковидом все сложнее и проще одновременно: чем человек младше, тем больше у него шансов на легкую форму болезни. Так что ваша дочь вполне может перенести болезнь практически без симптомов", - заметил Евгений Комаровский.
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Также он рассказал о том, как провести тестирование ребенку на предмет, болел ли он коронавирусом.
"Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых", - заметил врач.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.