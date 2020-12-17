Комаровский назвал отличие коронавируса у детей и взрослых

Комаровский рассказал о детском и взрослом ковиде / Скриншот

Дети могут переносить опасный коронавирус в легкой форме - чем младше ребенок, тем легче прохождение болезни. В этом одно из ключевых отличий этого вируса от других.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский у себя в Instagram - таким образом он ответил на вопрос читательницы из комментариев о том, мог ли ее ребенок заразиться COVID-19 от нее и переносить болезнь в легкой форме.

"С ковидом все сложнее и проще одновременно: чем человек младше, тем больше у него шансов на легкую форму болезни. Так что ваша дочь вполне может перенести болезнь практически без симптомов", - заметил Евгений Комаровский.

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Также он рассказал о том, как провести тестирование ребенку на предмет, болел ли он коронавирусом.

"Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых", - заметил врач.

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