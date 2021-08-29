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Комаровский объяснил, когда ребенку необходимо давать жаропонижающее

29 августа 2021, 02:39
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Даже если у ребенка температура тела 39 градусов, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, то потребности в лекарствах нет.

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Евгений Комаровский перечислил показания к применению ребенком жаропонижающих средств / ua.depositphotos.com

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, когда можно давать жаропонижающие средства детям. По его словам, показателем является не только температура тела, на самом деле все намного сложнее.

"Если у ребенка 39 градусов, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, то потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 градусах малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко – то жаропонижающие нужны срочно, поскольку в таких условиях повышенная температура очень опасна", – написал Комаровский в Instagram.

Когда ребенку необходимо дать жаропонижающее:

  • плохая переносимость температуры – число значения не имеет, ребенку на самом деле плохо;
  • неадекватное поведение ребенка или его родственников, связанное с повышением температуры;
  • признаки дыхательной недостаточности (одышка, затрудненное дыхание);
  • патологические потери жидкости – рвота, понос, сухой и теплый воздух;
  • невозможность восполнять патологические потери жидкости (отказ от питья);
  • наличие сопутствующих болезней нервной системы;
  • если ребенка осмотрел врач и сказал, что принимать лекарства надо.

Как сообщал Главред, ранее Комаровский заявил, что никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет. По его словам, дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. При этом если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, посоветовал врач.

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здоровье Евгений Комаровский новости Умани
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