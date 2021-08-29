Комаровский объяснил, когда ребенку необходимо давать жаропонижающее

Евгений Комаровский перечислил показания к применению ребенком жаропонижающих средств / ua.depositphotos.com

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, когда можно давать жаропонижающие средства детям. По его словам, показателем является не только температура тела, на самом деле все намного сложнее.

"Если у ребенка 39 градусов, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, то потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5 градусах малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко – то жаропонижающие нужны срочно, поскольку в таких условиях повышенная температура очень опасна", – написал Комаровский в Instagram.

Когда ребенку необходимо дать жаропонижающее:

плохая переносимость температуры – число значения не имеет, ребенку на самом деле плохо;

неадекватное поведение ребенка или его родственников, связанное с повышением температуры;

признаки дыхательной недостаточности (одышка, затрудненное дыхание);

патологические потери жидкости – рвота, понос, сухой и теплый воздух;

невозможность восполнять патологические потери жидкости (отказ от питья);

наличие сопутствующих болезней нервной системы;

если ребенка осмотрел врач и сказал, что принимать лекарства надо.

Как сообщал Главред, ранее Комаровский заявил, что никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 Дельта нет. По его словам, дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений. При этом если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, посоветовал врач.