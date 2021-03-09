Комаровский перечислил напитки, которые нельзя давать грудничкам

Комаровский рассказал о прикорме в первый год жизни / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал новоиспеченным мамочкам о первом прикорме ребенка до годика. Он поведал, какие напитки можно, а какие нельзя давать крохам.

"Основным, самым безопасным и самым полезным напитком для ребенка признана чистая некипяченая негазированная минеральная вода нейтрального вкуса" - пишет Комаровский в Instagram.

Доктор понимает, что не давать ничего кроме воды - это психологически трудно, поэтому Евгений Олегович написал несколько советов, которые помогут родителям сузить диапазон экспериментов.

При болезнях или в экстремально жарких погодных условиях - самым здоровым напитком будет средство для пероральной регидратации.

До шести месяцев категорически ничего нельзя, кроме водички.

Любой напиток, где есть добавочный сахар - нельзя.

Относительно безопасные вариант здорового напитка - отвар из сухофруктов.

Чай, кофе, какао, разнообразные варианты растительного сладкого и не сладкого молока - это напитки не несущие никакой пользы для ребенка первого года жизни.

Ранее Евгений Комаровский поведал, может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком коронавируса. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.