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Комаровский перечислил напитки, которые нельзя давать грудничкам

9 марта 2021, 20:08

Евгений Олегович написал несколько советов, которые помогут родителям сузить диапазон экспериментов.

Комаровский
Комаровский рассказал о прикорме в первый год жизни / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал новоиспеченным мамочкам о первом прикорме ребенка до годика. Он поведал, какие напитки можно, а какие нельзя давать крохам.

"Основным, самым безопасным и самым полезным напитком для ребенка признана чистая некипяченая негазированная минеральная вода нейтрального вкуса" - пишет Комаровский в Instagram.

Доктор понимает, что не давать ничего кроме воды - это психологически трудно, поэтому Евгений Олегович написал несколько советов, которые помогут родителям сузить диапазон экспериментов.

  • При болезнях или в экстремально жарких погодных условиях - самым здоровым напитком будет средство для пероральной регидратации.
  • До шести месяцев категорически ничего нельзя, кроме водички.
  • Любой напиток, где есть добавочный сахар - нельзя.
  • Относительно безопасные вариант здорового напитка - отвар из сухофруктов.
  • Чай, кофе, какао, разнообразные варианты растительного сладкого и не сладкого молока - это напитки не несущие никакой пользы для ребенка первого года жизни.

Ранее Евгений Комаровский поведал, может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком коронавируса. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.

Евгений Комаровский новости Украины
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