Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

Комаровский рассказал, как правильно убрать занозу / Скриншот

Известный врач и педиатр Евгений Комаровский рассказал, как правильно удалить занозу.

По словам Комаровского в Telegram, главное – не торопиться и прежде чем ее достать, нужно приготовить все необходимое:

должно быть хорошее освещение.

если заноза очень маленькая, то понадобится увеличительное стекло.

Обратите внимание, как именно вы или ребенок загнали занозу: она может быть под кожей полностью, торчать из раны, обломаться.

Если заноза торчит и ее хорошо видно, то сначала нужно ее убрать, а потом обрабатывать ранку. Иначе в процессе обработки раны легко сломать занозу или загнать ее еще глубже. Как вариант – налить на ранку, если она совсем маленькая, дезинфицирующий антисептик.

Если заноза хорошо торчит из ранки, тяните ее в том направлении (под таким углом), в каком она вошла в кожу. Схватить за край ее удобно пинцетом (тем, которым женщины выщипывают брови).

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Занозу, полностью погруженную в кожу, достают иглой, освобождая кончик занозы. Тогда ее можно поддеть пинцетом или ногтями.

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Важно: берите не швейную иглу, а стерильную медицинскую – просто снимите со шприца. Если дома нет стерильных шприцев, нужно иглу простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем).

Поврежденное занозой место предварительно подержите немного в теплой воде, так будет легче достать. Когда заноза извлечена, обязательно промойте ранку теплой водой с мылом, промокните, затем надо продезинфицировать антисептиком и заклеить пластырем.

Важно! Когда самостоятельно удалить занозу не получается, идите за помощью в больницу. Только обработайте ранку антисептиком и накройте бактерицидным пластырем.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.