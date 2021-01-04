Комаровский поведал, что делать при отравлении у ребенка

Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов.
Украинский врач и педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему они возникают и что стоит делать при пищевых отравлениях.
Как написал доктор в Instagram, первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов. В основном, это, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.
Правила неотложной помощи при пищевых отравлениях:
- если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту;
- ничем ребенка не кормите;
Поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:
- температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;
- возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);
- в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;
- не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;
- если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки;
- дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;
- при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.
Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:
- Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
- Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
- Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.
Автор: Екатерина Трохимчук