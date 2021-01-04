Комаровский поведал, что делать при отравлении у ребенка

Комаровский рассказал, что делать при отравлении / УНИАН

Украинский врач и педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему они возникают и что стоит делать при пищевых отравлениях.

Как написал доктор в Instagram, первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов. В основном, это, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Правила неотложной помощи при пищевых отравлениях:

если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту;

ничем ребенка не кормите;

Поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами:

температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела;

возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков);

в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов;

не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья;

если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки и сладкие напитки;

дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;

при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

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