Комаровский поведал, из какой рыбы опасно готовить суши

Комаровский назвал лучшую рыбу для суши / РИА Новости

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, чем полезна рыба, сколько нужно съедать в неделю, какую рыбу нельзя покупать, и даже назвал такую, которую нельзя использовать для приготовления суши.

Какая рыба опасна

Медик говорит, что споры о том, какая рыба лучше - дикая, специально выращенная, речная, морская - можно вести бесконечно.

Но ответ лишь один: в случае с рыбой главное - безопасность. Поэтому ее никогда нельзя покупать "с рук".

"Например, речная рыба, она всегда очень полезная. Содержит все необходимое для здоровья. Но мы рискуем вместе с этой рыбой съесть личинки глистов и так далее", - говорит Комаровский.

Покупайте только рыбу промышленной заморозки

Педиатр рекомендует покупать только рыбу, побывавшую в условиях глубокой заморозки. Такой продукт - безопасен.

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Особенно если речь идет о приготовлении суши. Ведь для японского блюда мы фактически берем сырой продукт.

"Большинство личинок глистов погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно", - утверждает врач.

Сколько рыбы нужно употреблять в неделю

Доктор Комаровский говорит, что для ребенка и взрослого оптимально - две порции рыбы в неделю (одна порция - 140 грамм). Если хотите и можете - ешьте больше - до четырех порций, это 530 грамм в неделю.

"Огромное количество исследований, которые говорят, что рыба реально уменьшает риск многих онкологических заболеваний, уменьшает риск ожирения", - добавил педиатр.

Напомним, ранее Евгений Комаровский заявлял о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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