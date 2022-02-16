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Комаровский поведал, как правильно лечить Омикрон в домашних условиях

16 февраля 2022, 23:27

Украина получила препарат прямого действия против коронавируса, который называется Молнупиравир.

Комаровский
Комаровский поведал о лечении Омикрона / скриншот

Доктор Евгений Комаровский рассказал о лечении нового штамма коронавируса Омикон. Известный педиатр также назвал неэффективные методы лечения и препараты, а также симптомы, при каких уже надо ехать в больницу

Как Комаровский рассказал на телеканале Украина 24, у больного человека обязательно должен быть контакт со своим семейным врачом, если вы относитесь к группе риска.

Украина получила препарат прямого действия против коронавируса, который называется Молнупиравир. Этот препарат должен назначаться буквально в первые дни болезни. При этом данный препарат назначается лицам старше 18 лет только из групп риска.

Комаровский также отметил, что если вы начали самолечение, то это надо прекратить и обратится за помощью к специалисту.

Когда обращаться к доктору

  • Есть симптом, которого раньше никогда в жизни не было;
  • Два дня вам становиться все хуже и хуже;Вы или ваше окружающие видят любое расстройство психики;
  • На пульсоксиметре 93 и ниже;
  • У вас сильная вялость, которая не позволяет вам есть и пить. Если ребенок не может пить, то срочно надо ехать в стационар;
  • Если вы чувствуете, что задыхаетесь;
  • Если есть выраженная бледность кожи;
  • Если жаропонижающие средства не приводят к снижению температуры более чем на 1 градус.

Комаровский отметил, что особенность Омикрона в том, что он чаще всего поражает верхние дыхательные пути.

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Что надо делать дома

  • Вам не нужен постельный режим, кроме случаев, если у вас слабость и хочется полежать. Врач подчеркнул, что долго лежать в одном положении нельзя.
  • Кроме того, дыхательная мускулатура лучше всего работает, когда вы стоите или сидите, и это очень важно. Если вы лежа смотрите телевизор, то лучше подложите себе что-то, чтобы быть в полусидячем положении.
  • Если вам не хочется есть, то не надо этого делать. Если же хочется, то лучше есть что-нибудь полужидкое, углеводное.
  • При этом пить много надо обязательно вне зависимости от того, хочется вам или нет. Можно пить компот, морс, квас, минеральную воду, чай и т.д. Главное, чтобы напиток был безалкогольный.

Температура напитка может быть любой, но если у вас дефицит жидкости (редкое мочеспускание, сухой язык), то лучше пить жидкость, которая такая же как температура вашего тела. Тогда жидкость из желудка будет максимально быстро всасываться в кровь.

Параметры воздуха дома также очень важны. Воздух должен быть чистым. Надо часто проветривать помещение. При этом температура должна быть не выше 20 градусов.

Также необходимо контролировать влажность помещения. Это можно сделать с помощью увлажнителя воздуха. Измерять влажность можно с помощью гигрометра. Оптимальная влажность должна быть в пределах 40-60%.

Чем лечиться дома

По словам Комаровского, на рынке сейчас множество "фуфломицинов", которые обещают убить вирус и укрепить иммунитет, поэтому их покупать не стоит.

Можно приобрести солевые растворы для промывания носа. При этом такой раствор вы можете сделать сами: берется 1 чайная ложка соли на 1 литр кипяченной воды.

При повышенной температуре есть всего 2 препарата, которые вы можете использовать дома в порядке самолечения - это Парацетамол и Ибупрофен.

Важно! Дети должны принимать данные препараты только в детских лекарственных формах - сиропы, растворы, иногда свечи. Полтаблетки препарата для взрослых давать им нельзя.

Детям также можно купить в аптеке средство для пероральной регидратации - это такие пакетики, в которых находятся минеральные соли и глюкоза. Пакетик растворяется в воде и дается детям.

Комаровский отметил, что так лечится не только коронавирус, а и любая вирусная инфекция.

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