Комаровский поведал о самоизоляции после контакта с больным COVID-19

Комаровский поведал, сколько длится самоизоляций при коронавирусе / УНИАН

После контакта с пациентом, который болеет коронавирусом, следует уходить на самоизоляцию в обязательном порядке.

Известный украинский телеведущий и врач высшей категории Евгений Комаровский в своем блоге перечислил возможные нюансы и привел в пример британского премьер-министра Бориса Джонсона, который ушел на самоизоляцию несмотря на то, что уже болел коронавирусом.

Доктор Комаровский рассказал, как правильно рассчитать оптимальный срок самоизоляции после контакта с человеком, у которого был выявлен COVID-19. Максимальный срок инкубационного периода вирусной инфекции – 14 дней. Это значит, что и самоизоляция после последнего контакта с больным коронавирусом человеком должен длиться не менее двух недель.

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Если же заболел COVID-19 кто-то из семьи, то схема расчетов несколько иная. "К примеру, кто-то из членов семьи заболел, допустим, 1 ноября, появились первые симптомы, и вы с ним постоянно контактируете. Сколько этот человек будет заразный? Теоретически: максимум 7-8 дней, но наука эпидемиология скажет, что лучше перестраховаться – 10 дней. Итак, вы контактировали с заболевшим человеком вплоть до 10 ноября, а теперь приплюсуйте 14 дней – максимальный инкубационный период. Значит, вы можете "идти на волю" 24 ноября", - пояснил доктор Комаровский.

Как пояснил доктор Комаровский, точные рекомендации о том, насколько эффективен иммунитет против коронавируса у переболевших COVID-19 людей, и сколько длится безопасный период, появятся лишь через год-два. До этого времени все контактирующие обязательно уходят на самоизоляцию.