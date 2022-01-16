Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

Евгений Комаровский высказался о симптомах ОРВИ / скриншот с видео

Известный доктор Евгений Комаровский поведал, какие признаки острой респираторной вирусной инфекции являются обязательным поводом для обращения к врачу.

По словам врача в Instagram, отсутствие улучшений на четвертый день ОРВИ и температура тела выше нормы на седьмой день болезни - это однозначные поводы для встречи с врачом.

Педиатр неоднократно заявлял, что ни в коем случае нельзя при острой респираторной инфекции назначать антибактериальные препараты. Так делали и продолжают делать многие врачи.

"Нет ни одной вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", - уверяет Комаровский.

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Ошибочная теория говорит, что во время борьбы с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями.

"Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за бактерий, что уцелели после антибиотика, который мы назначили", - уверяет врач.

По его словам, назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений.

Ранее Главред писал о том, что украинский врач Евгений Комаровский опроверг главные мифы о том, сколько воды нужно пить в день.

Мнения о норме воды в день в научных и медицинских кругах очень неоднозначные. Мужчинам чаще всего советуют выпивать 3-3,5 литра воды в день, а женщинам – 2,5 литра.

При этом в понятие жидкости входит все, что человек употребляет в день: вода, чай, кофе, супы. При этом нет научных работ и исследований, которые бы доказывали тот факт, что рекомендуемая норма жидкости в сутки благотворно влияет на состояние здоровья.

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