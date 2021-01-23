Комаровский пояснил, как измерить "концентрацию" коронавируса

Содержание углекислого газа (CO2) в воздухе - важнейший показатель его качества, учитывая, что главным источником CO2 является человеческое дыхание.
Детский врач Евгений Комаровский рассказал о методе измерения степени угрозы заражения опасным коронавирусом в помещении.
По словам известного доктора на YouTube-канале, это можно сделать с помощью прибора измерения углекислого газа. Датчик CO2 можно повесить на стену в любом помещении - дома или на работе. При увеличении уровня углекислого газа также можно ощущать сонливость, утомляемость.
Уровень CO2 измеряется в миллионных долях (ppm - parts per million). Какие нормы уровня углекислого газа:
- на улице в среднем в воздухе 400 ppm;
- в помещениях идеальный показатель до 600;
- до 800 ppm - нормально;
- до 1000 ppm - средний (надо вентилировать);
- после 1500 ppm - лучше не заходить;
- после 2-3 тысяч ppm влияет на нарушения здоровья.
Содержание углекислого газа (CO2) в воздухе - важнейший показатель его качества, учитывая, что главным источником CO2 является человеческое дыхание.
Воздух, который выдыхают люди, содержит не имеющий цвета и запаха углекислый газ – газообразное соединение углерода и кислорода, которое опасно, а при высоких концентрациях даже смертельно для здоровья.
Если концентрация CO2 в воздухе, которым мы дышим, превышает 150 000 ppm, мы потеряем сознание.
- Ранее украинский педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что эпидемия коронавируса COVID-19 не является причиной для ограничений прогулок.