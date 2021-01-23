Комаровский пояснил, как измерить "концентрацию" коронавируса

Комаровский поведал о важности измерения уровня кислорода / Скриншот

Детский врач Евгений Комаровский рассказал о методе измерения степени угрозы заражения опасным коронавирусом в помещении.

По словам известного доктора на YouTube-канале, это можно сделать с помощью прибора измерения углекислого газа. Датчик CO2 можно повесить на стену в любом помещении - дома или на работе. При увеличении уровня углекислого газа также можно ощущать сонливость, утомляемость.

Уровень CO2 измеряется в миллионных долях (ppm - parts per million). Какие нормы уровня углекислого газа:

на улице в среднем в воздухе 400 ppm;

в помещениях идеальный показатель до 600;

до 800 ppm - нормально;

до 1000 ppm - средний (надо вентилировать);

после 1500 ppm - лучше не заходить;

после 2-3 тысяч ppm влияет на нарушения здоровья.

Содержание углекислого газа (CO2) в воздухе - важнейший показатель его качества, учитывая, что главным источником CO2 является человеческое дыхание.

Воздух, который выдыхают люди, содержит не имеющий цвета и запаха углекислый газ – газообразное соединение углерода и кислорода, которое опасно, а при высоких концентрациях даже смертельно для здоровья.

Если концентрация CO2 в воздухе, которым мы дышим, превышает 150 000 ppm, мы потеряем сознание.