Комаровский пояснил, опасен ли коронавирус для аллергиков

Беречься нужно всем, ведь имеет значение не только состояние организма, но и доза полученного вируса при контакте с инфицированным человеком.
Известный педиатр Евгений Комаровский поведал на своей странице в Instagram, относятся ли люди с хронической аллергией к группе риска COVID-19.
"Скажите, является ли хроническая аллергия фактором риска при заболевании ковидом19? Может, нам нужно что-то особенное принимать, беречься больше?" - интересуется подписчик Комаровского.
Педиатр дал точный ответ, пояснив, что аллергики не являются более уязвимыми к коронавирусу. Поэтому никаких особых рекомендаций для них не существует. Беречься нужно всем, ведь имеет значение не только состояние организма, но и доза полученного вируса при контакте с инфицированным человеком.
"В принципе на сегодня пока нет убедительных работ о том, что даже тяжелые аллергические заболевания, в частности бронхиальная астма, предрасполагают к тяжелому течению коронавирусной инфекции", - пишет педиатр.
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Однако нюансы все же есть. Если человек с сильной аллергией попадет в стационар, там он может получить разные препараты, которые могут вызвать ряд проблем помимо коронавирусной инфекции.
"Но в целом нет данных о том, что люди с аллергией, принимающие такие препараты, болеют тяжелее других", - резюмировал Комаровский.
Вакцинация от коронавируса:
- Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.
- До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.