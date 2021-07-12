Комаровский предупредил о связи питания с онкологией и назвал главные риски

Доктор Евгений Комаровский / Скриншот

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, существует ли взаимосвязь между питанием и риском развития онкологических заболеваний.

Взаимосвязь питания и онкологии очень сильно преувеличена, рассказал он зрителям на видео, размещенном в Instagram.

"На самом деле нет стопроцентно неправильной еды, которая приведет к раку и нельзя какими-то особыми диетами его избежать. В конце концов, есть такие варианты рака, которые вообще не имеют никакого отношения к питанию", - утверждает медик.

В то же время он подчеркнул, что существуют три отдельных группы факторов, о которых может идти речь.

"Первое - там, где четко доказана взаимосвязь. Например, употребление более одной дозы алкоголя в сутки увеличивает риск онкологии", - пояснил врач.

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Он уточнил, что алкоголь увеличивает не сам риск онкологии, а риск рака груди, рака гортани, рака прямой кишки, причем для остальных раков такой взаимосвязи нет.

"Также доказано, что лишний вес однозначно увеличивает количество огромного количества вариантов рака. Также есть такие варианты взаимосвязи онкологии и питания, где высказано вполне серьезное предположение о взаимосвязи, но мы не 100% уверены, хотя работа продолжается", - утверждает эксперт.

Кроме того, он добавил, что риск онкологии увеличивают любые очень сладкие напитки, включая энергетические напитки, высокое содержание соли в продуктах, а также большое количество жира.

"Нет никакой взаимосвязи между употреблением молочных продуктов и онкологии, с приемом витаминов, также сахара и голодания", - добавил Комаровский.

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Ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.