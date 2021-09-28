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Комаровский предупредил об опасности антивирусных препаратов

28 сентября 2021, 23:04
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Врач отмечает, что лекарства, которые люди пьют при каждом чихе, создают иллюзию.

Комаровский
Евгений Комаровский / Скриншот

Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что в Украине начался сезон простуд и люди стали больше чихать и кашлять.

Как объясняет Комаровский, по-настоящему эффективных противовирусных средств мало, а лекарств от всех вирусов нет. Люди регулярно болеют острыми респираторными заболеваниями и организм человека устроен так, что должен самостоятельно справиться с заболеванием.

"Одна из самых распространенных болезней – это ОРВИ. Но респираторных вирусов тысячи! И люди болеют регулярно. Например, дети болеют ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это совершенно нормально. Организм создан, чтобы самостоятельно справиться с вирусом. И это не предусматривает использование каких-либо лекарств", - объяснил Комаровский, передает телеканал Украина.

Он добавил, что лекарства, которые люди пьют при каждом чихе, создают иллюзию, что выздоровление происходит благодаря препарату.

"Вирусы размножаются внутри человеческих клеток. Очень трудно погубить вирус, чтобы при этом уцелела клетка", - отметил врач.

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Он добавил, что эффективных противовирусных средств очень мало, а от всех вирусов – просто нет.

"Большинство лекарств, которые рекламируются, это средства, которые ничего не лечат. Противовирусные препараты используются только по назначению врача", - резюмировал Комаровский.

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Ранее Главред писали, что Евгений Комаровский спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в Украине. По его словам, этого можно ожидать к концу 2022 года при условии массовой вакцинации людей.

viber
здоровье грипп ОРВИ Евгений Комаровский
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