УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Комаровский предупредил украинцев об атаке опасных клещей

13 апреля 2021, 23:59
Прослушать новость
Остановить

Доктор Комаровский дал важные советы родителям из-за весенней атаки клещей.

Комаровский
Комаровский рассказал о клещах / РИА Новости

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал про опасность клещей. Именно в середине апреля начинается сезон клещей, а к середине мая их популяция достигает пика.

Известный педиатр отметил, что основная угроза, исходящая от клещей, связана с переносом ими различных заболеваний, наиболее опасным из которых является клещевой энцефалит.

"Клещи начинают проявлять опасность весной, выходя из зимней биопаузы и сохраняют ее до осенних заморозков. Пик их активности приходится на летние месяцы. В основном они обитают в лесу, но также встречаются в парках, в высокой траве у берега водоемов, на садовых участках", - пишет доктора Комаровского в Instagram.

Существует ряд мер, направленных на предотвращение укусов детей клещами при лесных прогулках: предпочтительной обувью являются высокие резиновые сапоги, заправляете штаны в носки, одежда должна быть с длинными рукавами, обязательно используйте головной убор, желательно не оставлять открытой шею, на одежде светлых тонов проще заметить клеща.

Читайте такжеКомаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников

Укус клеща незаметен из-за используемого им обезболивающего, поэтому очень важно внимательно осматривать все тело ребенка после прогулки, например в лесу, в парке, на даче, в любом месте покрытом травой и/или кустарником.

Клещей часто можно обнаружить:

  • за ушами,
  • в волосах,
  • подмышками,
  • в паху,
  • под коленями,
  • между пальцами ног.

Если вы обнаружили на теле ребенка клеща, то нужно аккуратно, стараясь не повредить, извлечь его. Извлеченного клеща нужно поместить в банку с влажной салфеткой для последующей передачи на анализ.

После этого, не откладывая, направляетесь к врачу. Кроме того, в течение не менее чем трех недель внимательно наблюдайте за состоянием ребенка и местом укуса, при каких-либо изменениях или жалобах немедленно обращайтесь за медицинской помощью, с обязательным указанием на укус клеща.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред:

клещ Евгений Комаровский
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский предупредил украинцев об атаке опасных клещей». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Вторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь УкраиныВторжение России: Ярош спрогнозировал, как далеко РФ смогла бы продвинуться вглубь Украины Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Локдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числаЛокдаун в Киеве продлят: врач спрогнозировала, до какого числа Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу Локдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайноЛокдаун для лохов: Тищенко угодил в новый скандал не случайно

Последние новости

23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
Реклама
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
Реклама
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:43
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
17:10
СМИ поделились впечатлениями от предстоящего блокбастера Returnal для PS5 Видео
17:09
Эксперты проанализировали темпы вакцинации от COVID-19 в Украине и мире Видео
16:56
Как покрасить перепелиные яйца на Пасху: невероятно простые идеи Видео
16:46
Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Видео
16:37
У Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения Видео
16:20
В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам Видео
16:07
Создатели Dying Light запустили кроссовер-событие по мотивам Rust Видео
16:06
Вице-премьер объяснил, почему не будет войны между Украиной и Россией
15:39
Синоптик дал неожиданный прогноз на май с похолоданием и заморозками Видео
15:18
Врач рассказал, вызывает ли отсутствие лифчика провисание груди Видео
Реклама
15:13
Зеленский предлагал Стерненко руководить одесским СБУ - Богдан Видео
15:08
Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Видео
15:00
7 полезных приложений, которые помогут в работе
14:48
Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить Видео
14:48
"Большая стройка": сообщение между Винницкой и Одесской областями скоро будет комфортным
14:41
Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину мнение
14:40
Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
14:34
Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме Видео
14:10
Потап нагрянул к Насте Каменских в Мексику и узнал об еще одном мужчине Видео
14:02
В США дали рецепт уничтожения газопровода Северный поток-2 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять