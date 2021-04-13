Комаровский предупредил украинцев об атаке опасных клещей

Комаровский рассказал о клещах / РИА Новости

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал про опасность клещей. Именно в середине апреля начинается сезон клещей, а к середине мая их популяция достигает пика.

Известный педиатр отметил, что основная угроза, исходящая от клещей, связана с переносом ими различных заболеваний, наиболее опасным из которых является клещевой энцефалит.

"Клещи начинают проявлять опасность весной, выходя из зимней биопаузы и сохраняют ее до осенних заморозков. Пик их активности приходится на летние месяцы. В основном они обитают в лесу, но также встречаются в парках, в высокой траве у берега водоемов, на садовых участках", - пишет доктора Комаровского в Instagram.

Существует ряд мер, направленных на предотвращение укусов детей клещами при лесных прогулках: предпочтительной обувью являются высокие резиновые сапоги, заправляете штаны в носки, одежда должна быть с длинными рукавами, обязательно используйте головной убор, желательно не оставлять открытой шею, на одежде светлых тонов проще заметить клеща.

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Укус клеща незаметен из-за используемого им обезболивающего, поэтому очень важно внимательно осматривать все тело ребенка после прогулки, например в лесу, в парке, на даче, в любом месте покрытом травой и/или кустарником.

Клещей часто можно обнаружить:

за ушами,

в волосах,

подмышками,

в паху,

под коленями,

между пальцами ног.

Если вы обнаружили на теле ребенка клеща, то нужно аккуратно, стараясь не повредить, извлечь его. Извлеченного клеща нужно поместить в банку с влажной салфеткой для последующей передачи на анализ.

После этого, не откладывая, направляетесь к врачу. Кроме того, в течение не менее чем трех недель внимательно наблюдайте за состоянием ребенка и местом укуса, при каких-либо изменениях или жалобах немедленно обращайтесь за медицинской помощью, с обязательным указанием на укус клеща.

Доктор Комаровский - о чем ранее сообщал Главред: