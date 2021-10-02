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Комаровский признался, когда детей начнут вакцинировать от коронавируса

2 октября 2021, 00:04

Дети болеют в легкой форме, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

Комаровский
Комаровский рассказал о вакцинации детей от коронавируса / Скриншот

Вакцинация от коронавируса - весомый вклад, чтобы прекратить пандемию из-за того, что дети являются супер-переносчиками инфекции, рассказал педиатр Евгений Комаровский на канале Украине.

Ведущий программы сообщил, что мы не имеем достаточного опыта применения вакцин среди детей и официальных разрешений на это нет. Сегодня вакцина Moderna разрешена детям в возрасте 12 лет. На что Комаровский ответил ему, что сейчас проводятся исследования с китайскими вакцинами.

Например, в Китае уже используют вакцины детям от 3 лет. В ближайшей перспективе будет разрешена вакцинация детей, то есть современные вакцины получат одобрение применительно к ним.

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Евгений Комаровский объяснил, что дети болеют в легкой форме, очень часто бессимптомно, то есть практически на ногах переносят инфекцию, активно распространяя ее.

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"Дети – это "источник" заражения пожилых людей. Я настаиваю на том, что как только будет разрешение на применение вакцинацию, надо защищать детей", - сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського".

Что известно о штамме Дельта

"Дельту" впервые обнаружили в Индии. У штамма две ключевых мутации внешней "спайковой" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. ВОЗ ранее признала его "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

По последним данным Минздрава, в Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".

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