Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта

Доктор Комаровский перечислил и симптомы штамма Дельта
Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал украинцам все, что нужно знать о новом штамме коронавируса Дельта.
Как рассказал Комаровский на своем YouTube-канале, самое главное, что нужно знать - это то, что Дельта очень заразен.
По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.
"Для Дельты хватит 100 частиц вируса", - сказал Комаровский.
Кроме того, Комаровский перечислил и симптомы штамма Дельта:
- Очень часто возникает головная боль
- Выраженная боль в горле
- Выраженный насморк
- Боли в животе и диарея
- Тяжесть нового штамма
Комаровский отметил, что по тяжести течения вируса данные разные.
"На сегодня основные вакцины защищают от "Дельта" варианта от попадания в реанимацию. То есть тяжелая форма маловероятна", - рассказал заслуженный украинский педиатр.
Комаровский отметил, что противостоять новому штамму можно с помощью вакцинации, масок и вентиляции помещений, а также общению на свежем воздухе.
"Прошу вас, прививайтесь и откажитесь от поездок туда, где есть новый штамм", - резюмировал врач.
Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:
В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.