Комаровский раскрыл важную и опасную правду о штамме Дельта

Комаровский сделал предупреждение о новом штамме Дельта / УНИАН

Известный доктор-педиатр Евгений Комаровский рассказал украинцам все, что нужно знать о новом штамме коронавируса Дельта.

Как рассказал Комаровский на своем YouTube-канале, самое главное, что нужно знать - это то, что Дельта очень заразен.

По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.

"Для Дельты хватит 100 частиц вируса", - сказал Комаровский.

Кроме того, Комаровский перечислил и симптомы штамма Дельта:

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Очень часто возникает головная боль

Выраженная боль в горле

Выраженный насморк

Боли в животе и диарея

Тяжесть нового штамма

Комаровский отметил, что по тяжести течения вируса данные разные.

"На сегодня основные вакцины защищают от "Дельта" варианта от попадания в реанимацию. То есть тяжелая форма маловероятна", - рассказал заслуженный украинский педиатр.

Комаровский отметил, что противостоять новому штамму можно с помощью вакцинации, масок и вентиляции помещений, а также общению на свежем воздухе.

"Прошу вас, прививайтесь и откажитесь от поездок туда, где есть новый штамм", - резюмировал врач.

Коронавирус в Украине и штамм Дельта - о чем ранее сообщал Главред:

В среду, 23 июня, состоялось срочное совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины. В частности, на нем обсуждалось распространение штамма коронавируса Дельта в мире и связанные с ним угрозы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус типа Дельта, который впервые был обнаружен в Индии, зафиксирован в Украине. Два случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что украинское правительство ожидает четвертой волны COVID-19 и пытается оттянуть ее приход как можно дальше. Новый всплеск заражений спровоцирует индийский штамм Дельта.