Комаровский рассказал, когда нужно бежать к врачу даже с маленькой ранкой

Комаровский рассказал, когда даже при маленькой ранке нужно немедленно к врачу / УНИАН

Известный доктор и педиатр Евгений Комаровский рассказал, при каких ранах и порезах нужно немедленно бежать к врачу - в основном речь идет о серьезных повреждениях, требующих наложения швов, но в некоторых случаях даже маленькая ранка - повод обратиться за медицинской помощью.

Обязательно обратитесь за медицинской помощью в таких случаях:

Незначительные раны в местах, где могут образоваться видимые косметические дефекты.

Укусы.

Загрязнения и колотые раны, если вы не привиты от столбняка.

Кровотечение не останавливается в течение 30 минут.

Очень сильная боль, онемение, потеря чувствительности в области раны.

Появление припухлости вокруг раны или покраснения.

Края раны друг от друга отстоят на более чем 7 мм.

Любой порез, длиной более 2 см.

Наличие в ране инородных предметов, которые не могут быть удалены или есть подозрение, что они там присутствуют.

Ранее Главред писал о том, что в школах необходимо отменить уроки физкультуры, которые существуют в нынешнем виде, заявил известный врач – педиатр Евгений Комаровский.

Вместо них для учащихся нужно ввести занятие спортом после уроков, подчеркнул он. Врач уверен в том, что ученики должны ежедневно иметь по 40 минут физической нагрузки.