Комаровский рассказал, почему очень опасно полоскать горло при ангине

Комаровский рассказал об опасности лечения ангины / РИА Новости

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал о том, что полоскать горло при ангине не нужно - это очень опасно и такой способ лечения путь к инвалидности.

По словам Комаровского в эфире канала Украина, при ангине полоскание горла просто бесполезная вещь и опасная.

"Лечить полосканиями ангину - это прямой путь к инвалидности. Ангина лечится антибиотиками, которые принимаются внутрь", - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что антибиотики детям дают в виде сладких сиропов и суспензий, которые мгновенно всасываются при приеме внутрь. А вот уколы детям никогда не делают.

Если вашему ребенку врач предлагает колоть антибиотик, то Комаровский советует сразу же найти другого лечащего врача.

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Если же у ребенка болит горло, но это не ангина, а какая-то острая респираторная инфекция, то смысла полоскания тоже нет.

"Когда на миндалинах засохла слизь, и мы прополощем горло, тогда слизь исчезнет, поэтому нам станет легче? Тогда возникает вопрос: "Почему слизь засохла?" - добавил он.

По словам врача, слизь засыхает, потому что ребенок находится в помещении, где жарко и сухо. Кроме того, организму не хватало жидкости, и он дышал ртом, а не носом.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем. По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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