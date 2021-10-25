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Комаровский рассказал, возможно ли забеременеть после COVID-вакцинации

25 октября 2021, 20:47

Доктор подчеркнул, что в основе категорических выводов о влиянии вакцины от COVID-19 на беременность лежит непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов.

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Комаровский высказался о беременности после прививки / скриншот

Известный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" развеял один из популярных мифов о COVID-вакцинах.

Комаровский напомнил, что современная медицинская наука уже имеет опыт введения более чем четырех миллиардов доз вакцин от коронавируса, и ни разу не было случаев негативных последствий на репродуктивную функцию человека.

Влияет ли вакцинация на беременность, или нет?

Доктор подчеркнул, что в основе категорических выводов о влиянии вакцины от COVID-19 на беременность лежит абсолютный непрофессионализм некоторых акушеров-гинекологов. Потому что эти ложные высказывания заставляют женщин волноваться за свое будущее.

"Нет никакой информации, что вакцинация влияет на репродуктивную функцию или повреждает плод", - сказал Комаровский в эфире канала "Украина".

Если кто-то распускает слухи о вакцине, врач-педиатр высшей категории советует обратиться к другому акушеру-гинекологу, иначе о беременности и родах вы тоже услышите какие-то недостоверные сведения.

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"Современная медицинская наука считает, что вакцинация от коронавируса безопасна даже в том случае, когда дело касается беременных женщин, которые еще не знают о том, что они на сносях. Потому что медики используют инактивированные вакцины. Их негативное влияние на плод не зафиксировано", - добавил педиатр.

Ранее Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках взрослыми и детьми. Также он ответил на вопрос, который волнует многих родителей – можно ли вести ребенка в детский сад, если у него насморк.

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беременность коронавирус Евгений Комаровский новости Украины
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