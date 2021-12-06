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Комаровский разбил вдребезги миф о неполезности популярного продукта

6 декабря 2021, 14:20
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То, что украинцы отказывают употреблять этот продукт, врач называет глупостью.

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Комаровский опроверг миф несполезности популярного продукта / ua.depositphotos.com

Молочные продукты – полезны, а миф об их вредности распространяют маркетологи, утверждает известный украинский врач Евгений Комаровский.

По словам медика, среди части украинцев бытует мнение, что в организме людей, которые употребляют молоко, скапливается вредная слизь и мокрота. Верить в такую информацию – глупость, ведь таким образом маркетологи пытаются популяризировать растительные аналоги молока, пишет врач в своем Instagram.

"Думаю, что это либо глупость, либо попытка продать что-то альтернативное, но в 10 раз дороже. Вот не надо пить молоко обычное коровье, пейте соевое или миндальное молоко. Но оно в разы дороже, да еще попробуй купи его – не везде продается", – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что до этого человечество благополучно употребляло в пищу молоко, и этот продукт до сих пор играет большую роль в питании детей и взрослых. Он подчеркнул, что вред молока недоказанный, и назвал информацию, которая распространяется среди украинцев, новомодными сказками.

"Не слушайте никого – все это новомодные сказки. Живите спокойно и ешьте мороженое, творожок, делайте сырнички, блины, пейте молоко и кефир. Приятного аппетита и здоровья вам!" – отметил врач.

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Ранее медики назвали продукт, который "убивает" наш организм. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что хлеб в ежедневном рационе "убивает" организм и поджелудочную.

Также врач рассказал о вреде для организма от консервации. Отрицательный момент консервации не в самих продуктах, а в том, каким образом их консервируют.

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молоко Евгений Комаровский новости Украины
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