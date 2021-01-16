УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Комаровский высказался о пользе кисломолочных продуктов

16 января 2021, 21:03
Прослушать новость
Остановить

По мнению медика, именно с помощью кисломолочных продуктов ребенок может получить недостающие в организме микроэлементы.

Комаровский
Комаровский рассказал о пользе кисломолочки / УНИАН

Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что регулярное употребление кисломолочных продуктов очень полезно для иммунной системы во время разгула коронавируса.

Человеческий организм содержит в себе огромное количество бактерий, которые формируют в кишечнике правильную флору. Регулярное употребление продуктов с кисломолочными бактериями является отличным способом профилактики запоров. Кроме того, молоко является отличным источником кальция, написал Комаровский на своей странице в Instagram.

По мнению медика, высочайшая чистота является одной из ключевых проблем современности. Именно она не дает детскому организму шанса на нормальное развитие.

"Сразу после рождения ребенок попадает в стерильную среду. Сейчас под влиянием дезинфекторов и хлора ребенок находится в практически такой же среде. Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает", — отметил Комаровский.

Читайте такжеБоль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу

В связи с этим неподготовленная иммунная система ребенка реагирует на любые бактерии и вирусы, провоцируя у ребенка серьезные аллергии. По мнению медика, именно с помощью кисломолочных продуктов ребенок может получить недостающие в организме микроэлементы.

Доктор Комаровский - новости:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев вы даже не заметите, что ребенок болен коронавирусом.
  • Врач-педиатр считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Евгений Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах. По его словам, руководство учебных учреждений озабочено только соблюдением масочного режима и наполнением санитайзеров антисептиками, но забывают о циркуляции свежего воздуха.

кефир Евгений Комаровский
Сейчас вы просматриваете новость «Комаровский высказался о пользе кисломолочных продуктов». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на КрещениеПрижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Какую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученыхКакую серьезную опасность несет для тела оральный секс - ответ ученых Молочный продукт признали профилактикой рака кишечникаМолочный продукт признали профилактикой рака кишечника Чем чреват для тела полный отказ от алкоголя - ответ кардиологаЧем чреват для тела полный отказ от алкоголя - ответ кардиолога "Зимний пенис": мужчин предупреждают о неприятном состоянии"Зимний пенис": мужчин предупреждают о неприятном состоянии
Следующий материал

Последние новости

21:42
Выяснилось, при каком условии эффективна вакцина Pfizer
21:18
Сфера услуг на украинском языке: у Зеленского резко отреагировали на ситуацию Видео
21:03
Комаровский высказался о пользе кисломолочных продуктов Видео
20:42
Дело "Мотор Сичи" - самое грубое в истории Украины нарушение прав акционеров - эксперт
20:34
В Кабмине пояснили, как избежать самоизоляции по приезду из-за границы Видео
Реклама
20:31
Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: новая работа и чреда помех Видео
20:22
Стало известно о новом ударе санкций США по Северному потоку-2 Видео
20:02
Под Борисполем разбился вертолет во время посадки
19:41
"Вызов господству доллара": СМИ раскрыли планы удара Брюсселя по Вашингтону Видео
19:36
В США обнародовали документы о связях Трампа с Россией Видео
18:58
У Зеленского поведали, кому "на руку" односторонний обмен пленными Видео
18:51
Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы Видео
18:34
Украина знала об угрозе аннексии Крыма в 2009 году: в Кабмине раскрыли детали Видео
18:24
Арестович резко отреагировал на информацию боевиков ОРДЛО о пленных Видео
18:17
Украденная икона из Луганска: Босния цинично ответила на требование Украины
17:30
Кравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФ Видео
17:30
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
17:21
СМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке Видео
16:56
В Слуге народа назвали сроки старта COVID-вакцинации: кому светит прививка Видео
16:56
Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт Видео
Реклама
16:35
"Печеньки Госдепа": Байден выдвинул Нуланд на высокую должность в США Видео
16:23
Украина "задубнет" до -30 градусов: где разгуляются трескучие морозы Видео
16:22
В Германии партия Меркель избрала нового главу: кто такой Армин Лашет Видео
15:35
В "ЛДНР" пообещали передать Киеву некоторых заключенных: кому светит свобода
15:29
В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: стали известны подробности Видео
15:23
Языковой закон удовлетворит кучку русофобов и больше ничего - эксперт Видео
15:20
"Подростковое хамство": в Сети разгорелся скандал из-за конфликта во время онлайн-обучения Видео
15:02
Бунт под Киевом: местные жители перекрыли дорогу Видео
14:32
В Киеве бизнесмен предложил уволиться всем, кто не готов на работе говорить на украинском Видео
14:16
Арестович сделал заявление о стремлении России к компромиссу по Донбассу Видео
13:41
В Украине избавятся от маршруток: что ждет пассажиров общественного транспорта Видео
13:31
В России зверски убита главред издания: названа возможная причина
12:51
Известная певица обнародовала последнюю переписку с Грачевским
12:38
"Что вы ему покажете?": в Житомире ответили пригласившему в гости Маска Зеленскому Видео
12:07
"Дикая вещь в современной Европе": как в обществе отреагировали на украинизацию сферы услуг Видео
12:00
Гороскоп на 16 января для всех: приумножение денег, доходное открытие и отказ от наслаждений Видео
11:59
Креминь припугнул нарушителей языкового закона "черными списками" Видео
11:31
Врач раскрыла схему, по которой от COVID-19 лечатся инфекционисты Видео
11:29
"ВСУ – это преступники": соратница Януковича опозорилась заявлением в прямом эфире Видео
11:04
Как правильно дезинфицировать градусник: практические способы Видео
Реклама
10:54
Джинсы-сигареты и белые джинсы клеш возвращаются в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
10:38
В Китае мороженое с сухим молоком из Украины оказалось заражено коронавирусом - СМИ
10:32
Закон о языке заработал в сфере обслуживания: языковой омбудсмен предупредил, кому грозит наказание Видео
10:20
Почему от сокращения Зеленского будет больше пользы, чем от сокращения депутатов мнение
09:47
Более -20: Киевщину предупредили о "морозном ударе" Видео
09:40
Зачем нужно ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
09:35
Над Трампом смилостивились: в Facebook и Instagram разблокировали страницы президента США Видео
09:15
Исчезновение старшей школы в Украине: что и когда изменится
09:05
Возобновление поставок газа из РФ в Украину: эксперт объяснил, почему нужен Газпром
08:48
Все услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять