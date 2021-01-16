Комаровский высказался о пользе кисломолочных продуктов

Комаровский рассказал о пользе кисломолочки / УНИАН

Известный врач Евгений Комаровский рассказал, что регулярное употребление кисломолочных продуктов очень полезно для иммунной системы во время разгула коронавируса.

Человеческий организм содержит в себе огромное количество бактерий, которые формируют в кишечнике правильную флору. Регулярное употребление продуктов с кисломолочными бактериями является отличным способом профилактики запоров. Кроме того, молоко является отличным источником кальция, написал Комаровский на своей странице в Instagram.

По мнению медика, высочайшая чистота является одной из ключевых проблем современности. Именно она не дает детскому организму шанса на нормальное развитие.

"Сразу после рождения ребенок попадает в стерильную среду. Сейчас под влиянием дезинфекторов и хлора ребенок находится в практически такой же среде. Иммунная система, которая ежедневно должна встречаться с миллиардами бактерий, встречается только с миллионами, недорабатывает", — отметил Комаровский.

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В связи с этим неподготовленная иммунная система ребенка реагирует на любые бактерии и вирусы, провоцируя у ребенка серьезные аллергии. По мнению медика, именно с помощью кисломолочных продуктов ребенок может получить недостающие в организме микроэлементы.

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