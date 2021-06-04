Комбуча и похудение: врач дала ответ

Живая культура - это хорошие бактерии и дрожжи, называемые матерью или грибами/Pixabay

Комбуча - это кисло-сладкий газированный напиток, приготовленный с чаем, и считается, что он действительно полезен по многим причинам. Но знаете почему?

Express.co.uk побеседовал с Анной Домини, генеральным менеджером компании Remedy Drinks в Великобритании, чтобы узнать все, что вам нужно знать о чайном грибе.

Комбучу можно приготовить по-разному, но традиционный метод предполагает естественное брожение сладкого чая с живой культурой.

Живая культура - это хорошие бактерии и дрожжи, называемые матерью или грибами.

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Анна сказала: "Комбуча производится небольшими партиями и выдерживается в течение 30 дней, в результате получается восхитительный и освежающий игристый напиток с балансом кисло-сладких вкусов. Средство, естественно, не содержит сахара и полно антиоксидантов, живых культур и органических кислот".

Каковы преимущества питья чайного гриба?

Когда чайный гриб ферментируется естественным путем и хранится в сыром, непастеризованном и нефильтрованном виде, он содержит здоровые, живые, полезные бактерии или живые культуры.

Анна объяснила: "Живые культуры потенциально могут поддерживать здоровье кишечника, увеличивая разнообразие кишечной флоры, предотвращая рост вредных микробов, вызывающих заболевание, и поставляя миллиарды микроорганизмов, которые полны витаминов, минералов и клетчатки, которые полезны для здоровья. Бактерии в кишечнике используются в качестве источника пищи для выработки метаболитов, важных для здоровья.

Улучшая здоровье нашего кишечника, это может усилить иммунитет и все другие последующие эффекты от усвоения питательных веществ, такие как улучшение настроения, обмена веществ и здоровья мозга.

"В дополнение к этим преимуществам такие напитки, как чайный гриб, также предлагают низкокалорийную и низкоуглеводную альтернативу другим безалкогольным напиткам и безалкогольным напиткам, которые часто могут быть как калорийными, так и углеводными".

Комбуча - хороший выбор для всех, особенно для людей, которые хотят быть более здоровыми.

Анна сказала: "Чайный гриб подходит для всех, кто ищет простые способы стать более здоровыми, поддержать здоровье кишечника, сократить потребление сахара или отказаться от обработанных пищевых продуктов и напитков в пользу более естественных альтернатив.

"Комбуча - это не только вкусный и освежающий безалкогольный напиток, но и отличная альтернатива алкоголю для тех, кто хочет сократить потребление алкоголя. Или его можно использовать как полезный и низкокалорийный коктейль".

Когда дело доходит до чайного гриба, не нужно ограничивать себя - вы можете пить столько, сколько хотите и в любое время!

Анна сказала: "Для некоторых это оживление в середине дня, особенно для тех, кто ищет способы отказаться от сахара и / или искусственных подсластителей. Другим он нравится вечером как альтернатива алкоголю или как полезный напиток. Он также хорошо подходит к ед".

Поможет ли чайный гриб похудеть?

Комбуча напрямую не поможет вам похудеть, но если вы замените газированные сладкие напитки на чайный гриб, вы можете похудеть.

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