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Компьютерное напряжение глаз: симптомы и способы лечения

4 февраля 2021, 23:09

Если у вас синдром компьютерного зрения, вы не одиноки.

глаза, кожа, крем
Если у вас синдром компьютерного зрения, вы не одиноки. / Фото kp.ru

Современная жизнь наполнена экранами, от смартфонов до ноутбуков. Реальность того, как мы работаем и общаемся, имеет побочный медицинский эффект: компьютерное напряжение глаз, также известное как синдром компьютерного зрения.

Это влияет на то, как вы видите и как вы себя чувствуете, и даже может повлиять на ваше психическое здоровье.

Если у вас синдром компьютерного зрения, вы не одиноки. Компьютерное напряжение глаз затрагивает примерно 75 процентов людей, работающих за компьютером, особенно в возрасте старше 40 лет.

К счастью, синдром компьютерного зрения не постоянен. Симптомы цифрового перенапряжения глаз могут исчезнуть с помощью новых привычек экрана. Также могут помочь натуральные добавки и продукты для облегчения симптомов сухого глаза.

Каковы симптомы компьютерного перенапряжения глаз?

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Многие люди осознают чувство, когда слишком долго смотрят в монитор. Для некоторых из нас это образ жизни.

По оценкам Американской оптометрической ассоциации, рабочие в США ежедневно проводят около 7 часов, работая за компьютерами. Смартфоны, планшеты и игровые экраны также являются виновниками цифрового утомления глаз.

Если вы слишком долго смотрите на экран, вы можете испытать некоторые или все эти симптомы компьютерного напряжения глаз:

  • сухость, зуд, жжение или слезотечение
  • усталость глаз
  • нечеткое или двоение в глазах
  • боль в шее, плече или спине
  • головная боль
  • светочувствительность

Эти симптомы могут затруднить работу или получить удовольствие от цифровых устройств. К счастью, есть несколько стратегий, которые могут помочь.

Что помогает при напряжении глаз от компьютера?

Сфокусироваться на экране сложнее для глаз, чем на книге или печатной странице, по нескольким причинам:

  • уменьшение контраста между цифровым текстом и фоном
  • блики или отражение экрана
  • слегка размытый текст на экранах

В результате увеличивается нагрузка на глазные мышцы. Плохое освещение, плохая осанка и неисправленные проблемы со зрением могут усугубить ваши симптомы.

Один из лучших способов уменьшить дискомфорт от цифрового напряжения глаз - это ограничить время использования экрана. Однако это возможно не для всех. Старайтесь чаще отвлекаться от экрана и менять рабочее место на компьютере.

Вот несколько эффективных стратегий, которые врачи рекомендуют для борьбы с компьютерной нагрузкой на глаза:

Следуйте правилу 20-20-20

Правило 20-20-20 - удобное напоминание, чтобы дать глазам отдохнуть. Каждые 20 минут смотрите на что-то на расстоянии 6 метров в течение 20 секунд. Это дает вашим глазам возможность расслабиться и перенастроиться после того, как вы внимательно сфокусировались на экране.

Моргание

Моргание важно для смазывания глаз. Люди обычно моргают примерно 15 раз в минуту.

По данным Американской академии офтальмологии, большинство из нас моргает только пять-семь раз в минуту, глядя на экраны. Не забывайте моргать даже изредка, чтобы глаза оставались увлажненными.

Отрегулируйте освещение и уменьшите блики

Блики и отражения затрудняют считывание информации с экрана компьютера. Яркий свет или солнечный свет могут усугубить это явление.

Используйте настольную лампу, выключите верхний свет и закройте жалюзи, чтобы уменьшить свет сверху, прямо перед вами и позади вас. Также может помочь экранный фильтр с антибликовым покрытием.

Настройте свой монитор

Расположите рабочее место так, чтобы монитор находился на расстоянии вытянутой руки (около 25 дюймов) от вашего лица. Верх экрана должен быть немного ниже уровня глаз.

Также попробуйте увеличить контраст в настройках компьютера и отрегулировать яркость. В идеале ваш экран должен иметь такую ​​же яркость, что и комната, в которой вы находитесь.

Используйте компьютерные очки

Если вы носите очки, посоветуйтесь со своим оптометристом или офтальмологом о специальных линзах, которые могут снизить нагрузку на глаза. Некоторые варианты включают антибликовое покрытие и линзы, предназначенные для фокусировки на экранах компьютеров. (Обратите внимание, что эти очки отличаются от тех, которые отфильтровывают синий свет от экранов.)

Используйте глазные капли

Смазывающие глазные капли могут помочь восстановить влажность глаз. Ваш оптометрист может порекомендовать или выписать вам рецепт, или вы можете получить совет от семейного врача или фармацевта.

Кроме того, увлажнитель увлажняет глаза, если в вашей комнате сухо и тепло.

Проходит ли компьютерное напряжение глаз?

Хорошая новость заключается в том, что компьютерное напряжение глаз поддается лечению. Многие люди чувствуют себя лучше после того, как изменили свои привычки к экрану и переставили свое рабочее место.

Если ваши симптомы серьезны или не проходят, рекомендуется посетить оптометриста или офтальмолога. Комплексное обследование зрения может помочь определить, связаны ли ваши проблемы со зрением с другими проблемами зрения, такими как дальнозоркость, астигматизм или пресбиопия.

Очки по рецепту или контактные линзы могут потребоваться для коррекции зрения. Если очки не могут исправить фокусировку или координацию глаз, ваш глазной врач может порекомендовать зрительную терапию, также известную как зрительная тренировка.

К

здоровье глаза
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