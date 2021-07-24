Кому больше всего грозит заражение COVID-19 - ответ врача

Важный путь передачи COVID-19 – воздушный, отметил врач / УНИАН

В условиях эпидемии коронавируса в Украине до сих пор не налажена система эпиднадзора за COVID-19. Соответственно, мы даже не понимаем, какие штаммы циркулируют на территории страны. Еще одна важная проблема – отсутствие качественной вентиляции воздуха в помещениях и в общественном транспорте, что способствует распространению болезни, заявил руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

Эксперт акцентировал внимание на резонансном научном доказательстве. По его словам, в апреле 2021 года вышла статья в самом авторитетном медицинском журнале The Lancet о воздушном пути передачи COVID-19, передает Obozrevаtel.

"Если раньше ВОЗ заявляла о том, что COVID-19 – это капельная инфекция, соответственно, достаточно маски и физической дистанции, то на сегодняшний день есть достаточно доказательств, что эпидемиологически важный путь передачи при COVID-19 – воздушный, то есть через мелкодисперсный аэрозоль", - рассказал Александрин.

Читайте такжеМожет увернуться от вакцин: в ВОЗ предупредили об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19По его словам, в нашей стране практически на всех объектах, особенно социально важных – в садиках, школах, лечебных учреждениях, в общественном транспорте – отсутствует качественная механическая вентиляция, нормальная кратность воздухообмена.

"Поэтому у нас в зону риска попадает все население, находящееся в замкнутых помещениях, которые плохо вентилируются", - заявил врач.

Александрин добавил, что нужно доносить до населения, что самое главное на сегодняшний день – минимизировать количество людей в замкнутых пространствах и чаще проветривать помещение.

Как сообщал Главред, ранее эпидемиолог Андрей Александрин озвучил неутешительный прогноз для Украины. По его словам, индийский штамм коронавируса, известный как Дельта, уже проник в страну, что грозит новой волной COVID-19. Причем в Украине ситуация будет развиваться по российскому сценарию или даже хуже, потому что у нас очень низкий охват населения вакцинацией.