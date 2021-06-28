УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях

28 июня 2021, 09:13
Прослушать новость
Остановить

Гречку не рекомендуется употреблять с жирными продуктами или мясными полуфабрикатами во избежание тяжести в животе.

Гречка
Людям, у которых проблемы с кишечником, нельзя есть гречку с жирными продуктами - врач / pixabay

Как правило, индивидуальная непереносимость гречки – большая редкость. Крупа входит в состав лечебных столов многих диет, которые применяются для лечения и профилактики заболеваний. Если у человека проблемы с кишечником, то гречка с жирным мясом и рыбой может привести к брожению и тяжести в животе. При этом гречку лучше проваривать, а не запаривать кипятком. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Бочарова.

В комментарии РИА Новости она сказала, что гречка зачастую входит в состав многих диет, которые рекомендуются в том числе и в случаях проблем с желудочно-кишечным трактом. Большинство людей не жалуются на непереносимость гречки, однако если ее съесть слишком много, то клетчатка, которая содержится в крупе, поспособствует вздутию и образованию газов.

"Гречневая каша – гипоаллергенный продукт, который входит в состав лечебных столов. Это системы диет, которые созданы для комплексного лечения и профилактики заболеваний, в том числе и проблем с желудочно-кишечным трактом. Индивидуальная непереносимость гречки – большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке, может привести к вздутию и газообразованию", - объяснила доктор.Читайте также"Золотая" гречка: в Украине рекордно выросли цены на крупы

Кроме того, по ее словам, тем, у кого есть проблемы с кишечником, не стоит употреблять гречку с жирными продуктами, среди которых мясные полуфабрикаты и жирная рыба. Иначе можно столкнуться с брожением и чувством тяжесть в животе.

Также гречку лучше варить, а не заваривать кипятком.

"Кроме того, гречку следует не запаривать кипятком, а проваривать — в этом случае организм легче переварит гречневую крупу"- подчеркнула эндокринолог Татьяна Бочарова.

Напомним, ранее диетолог рассказала, какие негативные свойства гречневой каши могут отрицательно отразиться на здоровье человеческого организма.

здоровье гречка
Сейчас вы просматриваете новость «Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Анна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с ХолостякомАнна Богдан впервые рассказал о реакции бывшего мужа на ее роман с Холостяком Телеведущий 1+1 похудел на 15 кг за месяц и ошарашил украинцевТелеведущий 1+1 похудел на 15 кг за месяц и ошарашил украинцев Лунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дниЛунный календарь стрижек на июль 2021: фартовые дни Странная война с РоссиейСтранная война с Россией Гороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы кознейГороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней

Последние новости

09:28

Четыре миллиона бразильцев не пришли за второй прививкой от коронавируса

09:13

Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях Видео

08:34

США нанесли контрудар с воздуха по боевикам Ирана на границе Сирии и Ирака

08:29

Гороскоп на сегодня 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Видео

08:23

Для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа - Минсоцполитики Видео

Реклама
08:14

Коронавирус в Украине замедлил рост: за сутки выявили всего 285 больных Видео

07:45

Между тюльпанами и кукурузой, или Почему мы не умеем зарабатывать на своей земле мнение

07:36

Спрятались во время грозы под деревом: молния убила парня и женщину в Черкасской области Видео

07:10

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины

06:30

Почему домашний арест Протасевича не поможет Лукашенко помириться с Западом мнение

06:02

Перепелиное яйцо на ногтях и арбузы: самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

05:28

В Минсоцполитики объяснили, когда получится поднять минимальную пенсию до 3,5 тысячи Видео

05:03

Ученые отыскали неожиданную пользу шоколада для женского здоровья Видео

04:22

6 грубых ошибок по уходу за лицом, которые "убивают" молодость и провоцируют старение Видео

03:50

Какое мороженое самое опасное: эксперт объяснила, как правильно выбирать Видео

03:02

Ультиматум Байдена: эксперт объяснил опасность сделки США и РФ по Украине Видео

02:12

Гороскоп на завтра 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки Видео

01:37

Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле Видео

00:51

Что можно есть в Петров пост 2021: меню и вкусные рецепты Видео

27 июня, воскресенье
23:54

Удар стихии в июле: украинцев предупредили о мощных ливнях с "потопами" Видео

Реклама
23:23

Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы Видео

22:57

Выяснилось, стоит ли колоть третью дозу COVID-вакцины Видео

22:40

Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино

22:27

Эпидемиолог предупредила о мгновенном заражении штаммом Дельта за 5 секунд Видео

22:18

Аграрии бьют тревогу: украинцы в этом году могут остаться без сладких арбузов

21:58

Мышиный помет и гнилые овощи: журналисты показали кормежку в детсадах и школах Видео

21:46

В Москве жестоко избили белорусского комика из-за шутки о русских Видео

21:27

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук Видео

21:26

Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение Видео

20:55

Киев захлестнул опасный TikTok-челлендж: опубликовано фото малолетних "героев" Видео

20:44

У оккупантов ОРДЛО будут забирать землю - Кабмин Видео

20:30

Microsoft хочет интегрировать Steam и Epic Games Store в свой магазин Видео

20:15

Скандальный нардеп Илья Кива поздравил с Днем молодежи в "советской" шапке Видео

20:00

Что купить на летней распродаже в Steam: самые выгодные скидки на популярные игры Видео

19:57

Илларинов перечислил ошибочные и правильные решения Зеленского Видео

19:30

"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию мнение

19:27

У Кравчука объяснили хитрый сценарий РФ с раздачей паспортов на Донбассе Видео

19:08

Возле турецкого курорта вспыхнули лесные пожары: отели в опасности

19:06

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

19:02

Смерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершем

Реклама
18:50

Как привлечь удачу на целый день: утренний ритуал везения для женщин Видео

18:47

Взрывы на военных складах в Чехии: Прага выдвинула Москве громкое обвинение Видео

18:35

Выяснилось, почему "короля поп музыки" Киркорова исключили из "черного списка"

18:25

Microsoft подробнее рассказала о поддержке Android-приложений на Windows 11 Видео

17:57

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области накроют ливни, грозы и град Видео

17:24

Скандал с утечкой средств: ПриватБанк отчитался о возврате денег, клиенты снова недовольны Видео

17:24

В CD Projekt считают, что Cyberpunk 2077 достигла удовлетворительного уровня

17:00

Гороскоп для Овна на июль-2021: перемены и хождение по лезвию бритвы

16:46

Ошибки макияжа, которые допускает почти каждая женщина Видео

16:42

Раздача паспортов РФ на Донбассе: Киев резко ответил на наглые обвинения Москвы Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять