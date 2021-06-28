Кому и почему нельзя есть гречку: врач предупредила о последствиях

Людям, у которых проблемы с кишечником, нельзя есть гречку с жирными продуктами - врач / pixabay

Как правило, индивидуальная непереносимость гречки – большая редкость. Крупа входит в состав лечебных столов многих диет, которые применяются для лечения и профилактики заболеваний. Если у человека проблемы с кишечником, то гречка с жирным мясом и рыбой может привести к брожению и тяжести в животе. При этом гречку лучше проваривать, а не запаривать кипятком. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Бочарова.

В комментарии РИА Новости она сказала, что гречка зачастую входит в состав многих диет, которые рекомендуются в том числе и в случаях проблем с желудочно-кишечным трактом. Большинство людей не жалуются на непереносимость гречки, однако если ее съесть слишком много, то клетчатка, которая содержится в крупе, поспособствует вздутию и образованию газов.

"Гречневая каша – гипоаллергенный продукт, который входит в состав лечебных столов. Это системы диет, которые созданы для комплексного лечения и профилактики заболеваний, в том числе и проблем с желудочно-кишечным трактом. Индивидуальная непереносимость гречки – большая редкость. Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке, может привести к вздутию и газообразованию", - объяснила доктор.Читайте также"Золотая" гречка: в Украине рекордно выросли цены на крупы

Кроме того, по ее словам, тем, у кого есть проблемы с кишечником, не стоит употреблять гречку с жирными продуктами, среди которых мясные полуфабрикаты и жирная рыба. Иначе можно столкнуться с брожением и чувством тяжесть в животе.

Также гречку лучше варить, а не заваривать кипятком.

"Кроме того, гречку следует не запаривать кипятком, а проваривать — в этом случае организм легче переварит гречневую крупу"- подчеркнула эндокринолог Татьяна Бочарова.

Напомним, ранее диетолог рассказала, какие негативные свойства гречневой каши могут отрицательно отразиться на здоровье человеческого организма.