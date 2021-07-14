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Коронавирус: пять продуктов, которые снижают риск госпитализации

14 июля 2021, 11:13

Рекомендации по питанию основаны на вывода.

Больница
Впервые было показано, что диета снижает риск развития болезни / Reuters

Было доказано, что определенные продукты укрепляют защиту организма от COVID-19.

Исследователь питания и зарегистрированный диетолог Эмили Лиминг из Королевского колледжа Лондона выделила основные продукты питания, пишет Express.co.uk.

Лиминг участвовал в недавнем исследовании, которое показало, что люди, которые придерживаются высококачественной, богатой растениями диеты, с меньшей вероятностью заразятся COVID-19 или попадут с ним в больницу.

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Как она объяснила, высококачественная диета на основе растений может защитить от COVID-19.

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Это включает в себя "употребление более здоровых цельных продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, бобовые (фасоль и бобовые), семена и цельнозерновые продукты", - сказал Лиминг.

Она продолжила: "Это также включает употребление жирной рыбы и меньшее количество продуктов с высокой степенью обработки".

Рекомендации по питанию основаны на выводах, которые указывают на то, что принятие этого диетического подхода связано с более низким риском COVID-19.

Еще осенью 2020 года команда разработчиков приложения ZOE COVID Study, в котором регистрируются мнения миллионов участников, попросила пользователей заполнить подробную анкету по диете о еде, которую они ели до и во время пандемии.

Вместе с коллегами-исследователями из Гарвардской медицинской школы и Королевского колледжа Лондона команда проанализировала все данные о диете и сопоставила их с симптомами COVID и положительными тестами, указанными в приложении.

Они обнаружили, что люди, которые придерживаются высококачественной и богатой растениями диеты, с меньшей вероятностью заразятся COVID-19 или попадут с ним в больницу.

"Впервые было показано, что диета снижает риск развития болезни", - отметили исследователи.

Вместо того, чтобы смотреть на конкретные продукты или питательные вещества, опрос, выпущенный через приложение, был разработан для изучения более широких схем питания, которые в большей степени отражают то, как мы на самом деле едим.

Ответы каждого человека были составлены для получения "показателя качества диеты", отражающего общую питательную ценность их типичного рациона.

Вообще говоря, диеты с высокими показателями качества содержат большее количество продуктов растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, а также жирную рыбу, и меньше обработанных пищевых продуктов и рафинированных углеводов.

Более того, недавно команда показала, что люди, которые придерживаются более качественной диеты, также имеют более здоровый и разнообразный набор микробов в кишечнике.

"Такая диета, "благоприятная для кишечника", связана с широким спектром улучшений здоровья, включая уменьшение воспалений и жировых отложений, а также повышение уровня жира и сахара в крови", - сообщили они.

Важно отметить, что связь между качеством диеты и риском COVID-19 сохранялась после учета возраста, индекса массы тела (ИМТ), этнической принадлежности, курения, физической активности и основных состояний здоровья, а также привычек ношения масок и плотности населения.

Более того, небольшое недавнее исследование показало, что люди, которые придерживаются растительной или пескатарианской диеты (преимущественно вегетарианской, но включающей рыбу и морепродукты), с меньшей вероятностью серьезно заболеют COVID-19.

Но более недавнее исследование было первым, показавшим, что более качественная диета фактически снижает шансы развития болезни.

До сих пор неизвестно, как именно диета помогает снизить риск COVID-19, но со-руководитель исследования, профессор Эндрю Чан, доктор медицинских наук из Массачусетской больницы общего профиля и профессор Гарвардской медицинской школы, подозревал, что воспаление может играть роль.

Он сказал: "Качество диеты является установленным фактором риска для многих состояний, которые, как известно, имеют воспалительную основу. Наше исследование показывает, что это также может быть справедливо и для COVID-19, вируса, который, как известно, вызывает тяжелую воспалительную реакцию".

здоровье
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