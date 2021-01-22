Коварный COVID у детей: симптомы можно спутать с другой болезнью

При коронавирусе на теле у ребенка появляется сыпь, которая очень похожа на аллергическую.
Недавно у детей обнаружили необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием - на сей раз речь идет о сыпи, которая очень похожа на аллергическую.
По информации сайта BBC, о таком симптоме заговорили в Великобритании после того, как о нем сообщила медсестра Джейд Робертс из города Бери-Сент-Эдмундс (Саффолк). У ее полуторагодовалого сына был диагностирован коронавирус. На болезнь указал тест, но женщина раньше заметила у ребенка сыпь, похожую на аллергическую крапивницу.
"Когда появилась сыпь, мне в голову не приходил коронавирус. Красные пятна озадачили и терапевта, который подумал, что это скорее всего аллергическая реакция", - рассказывает женщина.
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Медсестра все же решила провести тест на коронавирус. И когда получила положительный результат, поделилась фотографиями сыпи сына на Facebook. Тогда к ней обратилось множество других родителей, которые рассказали про аналогичный опыт.
"Сначала сыпь проявлялась, как крапивница, и была мягкой на ощупь. У сына появился насморк, а затем сыпь распространилась на щеки, уши, колени и живот", - сообщила женщина.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
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