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Коварный COVID у детей: симптомы можно спутать с другой болезнью

22 января 2021, 23:56
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При коронавирусе на теле у ребенка появляется сыпь, которая очень похожа на аллергическую.

простуда, болезнь, грипп, дети
простуда, болезнь, грипп, дети / Фото pixabay.com

Недавно у детей обнаружили необычный симптом коронавируса, который очень легко можно перепутать с распространенным заболеванием - на сей раз речь идет о сыпи, которая очень похожа на аллергическую.

По информации сайта BBC, о таком симптоме заговорили в Великобритании после того, как о нем сообщила медсестра Джейд Робертс из города Бери-Сент-Эдмундс (Саффолк). У ее полуторагодовалого сына был диагностирован коронавирус. На болезнь указал тест, но женщина раньше заметила у ребенка сыпь, похожую на аллергическую крапивницу.

"Когда появилась сыпь, мне в голову не приходил коронавирус. Красные пятна озадачили и терапевта, который подумал, что это скорее всего аллергическая реакция", - рассказывает женщина.

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Медсестра все же решила провести тест на коронавирус. И когда получила положительный результат, поделилась фотографиями сыпи сына на Facebook. Тогда к ней обратилось множество других родителей, которые рассказали про аналогичный опыт.

"Сначала сыпь проявлялась, как крапивница, и была мягкой на ощупь. У сына появился насморк, а затем сыпь распространилась на щеки, уши, колени и живот", - сообщила женщина.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • В США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Сообщается, что смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
  • В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.
  • В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.

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