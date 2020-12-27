Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением

В Минздраве рассказали о пользе крабовых палочек / pixabay

Специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко заявила, что крабовые палочки полезнее чем другой популярный продукт.

"Крабовые палочки – это безопасно. Просто это не краб, это нужно понимать. Это рыбная масса, мелко измельченная, с большим количеством крахмала и яйцами. Из этой массы потом формируются пластиночки, которые скручиваются в трубочки", — сказала она.

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При этом Усенко отметила, что крабовые палочки намного лучше, чем колбаса.

"Это не опасно. Безусловно, продукт содержит какое-то количество консервантов, какие-то добавки. Но, на мой взгляд, это даже лучше, чем колбаса", — сказала эксперт, передает телеканал Украина 24.

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