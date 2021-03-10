Крапивница на лице: как проявляется и что с ней делать

Этот тип сыпи, также известный как крапивница, не заразен. / womenstalk.ru

Крапивница может появиться по всему телу, включая лицо. Аллергены и факторы окружающей среды часто могут вызвать вспышку крапивницы. Крапивница обычно не опасна, но любой, кто думает, что у нее может быть серьезная аллергическая реакция, должен обратиться к врачу.

Крапивница - это приподнятые зудящие рубцы разного размера, которые могут появиться внезапно. Этот тип сыпи, также известный как крапивница, не заразен.

Поскольку кожа лица очень чувствительна, крапивница часто поражает ее, пишет Medical News Today.

Крапивница может возникнуть из-за раздражения и аллергии или из-за определенных физических факторов, таких как давление.

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Что такое крапивница?

Крапивница поражает не только лицо, но и является частым местом возникновения крапивницы, поскольку кожа там часто контактирует с аллергенами и другими раздражителями.

Крапивница возникает, когда организм выделяет гистамин в ответ на аллерген. Это химическое высвобождение вызывает воспаление и характерную сыпь.

Симптомы

Внешний вид может различаться у разных людей, и они могут выглядеть по-разному в зависимости от цвета кожи.

Иногда они выглядят как крошечные выпуклые шишки. В других случаях ульи выглядят как выпуклые рубцы разной формы. Рубцы или неровности могут быть большими или маленькими.

Крапивница обычно очень зудящая и часто возникает внезапно. Сыпь обычно длится всего несколько часов, но у людей с хронической крапивницей могут регулярно появляться обострения.

Характерным признаком крапивницы является то, что при нажатии на рану, ее центр становится белым. Однако этот эффект может быть менее заметен у людей с более темным оттенком кожи.

Причины

По данным Американской академии дерматологии (AAD), крапивница может появиться из-за:

аллергическая реакция

физический триггер, включая воздействие низких или высоких температур

заболевание

AAD отмечает, что известные триггеры включают:

аллергия на пищевые продукты и пищевые добавки

лекарства, такие как антибиотики

холо

высокая температура

солнечный свет

стресс

давление

определенные химические вещества

Иногда очевидного триггера нет, и причина крапивницы остается неизвестной.

Лечение

При лечении крапивницы следует избегать контакта с возбудителем болезни или аллергеном.

Крапивница обычно проходит сама по себе и длится недолго. Однако ощущение зуда может быть очень неприятным.

AAD рекомендует людям облегчить зуд с помощью холодного компресса (за исключением случаев крапивницы, связанной с простудой) или применения безрецептурных (OTC) противозудных лекарств, содержащих антигистаминные препараты.

Людям также могут быть полезны местные кортикостероиды, отпускаемые без рецепта. В некоторых случаях врачи могут назначить более сильные кортикостероиды для быстрого лечения обострений.

Люди с хронической крапивницей могут предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать симптомы. Они могут включать:

избегая перегрева

сохраняет кожу увлажненно

йиспользование без запаха, не раздражающих средств по уходу за кожей

Другие условия

Крапивница может быть симптомом некоторых аутоиммунных заболеваний и, реже, некоторых злокачественных новообразований.

Люди также могут заболеть крапивницей при тяжелой аллергической реакцией, известной как анафилаксия. Анафилаксия не проходит сама по себе и требует неотложной помощи. Любой, кто испытывает признаки и симптомы этой реакции, которые могут включать затрудненное дыхание, стеснение в горле, головокружение и чувство надвигающейся гибели, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

Контактный дерматит и крапивница похожи, но не одинаковы. И то и другое может произойти, когда кожа соприкасается с раздражителем или аллергеном. Однако сыпь при контактном дерматите может появиться не раньше, чем через 1-2 дня после контакта, и может потребоваться время, чтобы зажить.

Отек Квинке - еще одно заболевание, очень похожее на крапивницу. Часто это является следствием аллергической реакции. Симптомы включают:

отек лица вокруг рта или глаз

проблемы с дыханием

спазмы желудка

отек конечностей

отек горла

Когда обращаться к врачу

Если крапивница возникает вместе с другими симптомами, такими как отек и затрудненное дыхание, человеку следует обратиться за неотложной медицинской помощью. У них может быть тяжелая аллергическая реакция.

Сильный зуд может заставить человека сильно поцарапать и сломать кожу. В результате бактерии могут попасть в организм и вызвать инфекцию.

Людям также следует обратиться к врачу, если они заметят какие-либо изменения кожи, которые могут сигнализировать об инфекции, например обесцвечивание или ощущение тепла на ощупь.

Примерно у 5% процентов людей, страдающих крапивницей, это может быть признаком основного заболевания, такого как заболевание печени или щитовидной железы.

Факторы риска

Некоторые факторы риска крапивницы включают:

астма или семейная история астмы

экзема

сенная лихорадка

Профилактика

Нахождение вдали от триггеров может помочь предотвратить развитие сыпи в будущем.

Например, людям с чувствительной кожей лица следует избегать продуктов с ароматизаторами. Однако щадящие, не вызывающие раздражения продукты могут иногда вызывать крапивницу. Чтобы избежать неожиданных реакций, люди могут выполнять патч-тесты, чтобы проверить возможные кожные реакции.

Однако не всегда удается избежать триггеров. Иногда люди не могут определить, что вызвало вспышку.

Некоторых триггеров также сложно избежать. Например, человеку, живущему в холодном климате, трудно избежать холода. Ношение средств защиты лица, таких как шарф или воротник, может помочь, но это не гарантирует, что крапивница никогда не возникнет.