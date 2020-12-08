Красиво и полезно: 11 съедобных цветов

Не все цветы безопасны для употребления в пищу/Pixabay

Цветочные украшения на обеденном столе - это классическая и вечная традиция, но цветы иногда могут появиться и на вашей тарелке. Съедобные цветы используются во многих кухнях, и их можно найти в меню по всему миру.

Не все цветы безопасны для употребления в пищу, но те, которые безопасны, могут предложить уникальный всплеск аромата и цвета многим блюдам, включая салаты, соусы, напитки и закуски.

Некоторые из них могут даже принести пользу для здоровья.

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Вот 11 съедобных цветов, потенциально полезных для здоровья

1. Гибискус

Гибискус дает большие декоративные цветы, которые обычно растут в тропическом и субтропическом климате по всему миру. Существуют сотни видов гибискуса, но самый популярный съедобный сорт известен как roselle или Hibiscus sabdariffa.

Цветы гибискуса могут вырастать до 15 см в диаметре и бывают самых разных цветов, включая красный, белый, желтый и различные оттенки розового.

Хотя гибискус иногда выращивают исключительно в декоративных целях, он также хорошо известен своими кулинарными и лечебными применениями. Вы можете съесть цветок прямо с растения, но обычно его используют для приготовления чая, приправ, варенья или салатов.

Многие культуры пьют чай из гибискуса из-за его лечебных свойств. Некоторые исследования показывают, что гибискус может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как гибискус может поддерживать здоровье сердца.

Чай ярко-красный, с терпким кисловатым вкусом. Его можно подавать горячим, но в жаркий летний день он особенно освежает со льдом.

2. Одуванчик

Одуванчики - самые стойкие садовые сорняки. Тем не менее, они также являются очень питательным съедобным цветком.

У одуванчиков маленькие цветки - примерно 2–4 см в диаметре - со множеством крошечных ярко-желтых лепестков. Они содержат различные растительные соединения, которые, как известно, обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Интересно, что цветы - не единственная часть одуванчика, которую можно есть. Фактически, можно наслаждаться любой частью этого так называемого сорняка, включая его корни, стебли и листья.

Есть бесконечные варианты поедания одуванчика. Цветы можно есть сырыми, отдельно или бросать в салат. Их можно панировать и жарить или использовать для приготовления желе и вина.

Корни часто замачивают, чтобы приготовить чай, а зелень можно употреблять в сыром виде в виде салата или начинки для бутерброда. Их также можно приготовить в рагу, запеканках или в любом другом блюде, требующем сытной зелени.

Лаванда, вероятно, наиболее известна своим характерным ароматом/ Фото: nexplorer.ru

3. Лаванда

Лаванда - это древесное цветочное растение, первоначально выращенное в некоторых частях Северной Африки и Средиземноморья. Фиалковые цветки очень маленькие, но обильные.

Лаванда, вероятно, наиболее известна своим характерным ароматом, который известен своим успокаивающим действием.

Комбинация цвета и аромата делает лаванду особенно желательным дополнением к разнообразным продуктам питания, включая выпечку, настоянные сиропы, ликеры, травяные чаи, сухие пряности и смеси трав.

Его аромат хорошо сочетается как со сладкими, так и с солеными ингредиентами, включая цитрусовые, ягоды, розмарин, шалфей, тимьян и шоколад.

При приготовлении с лавандой лучше всего начинать с небольшого количества и медленно увеличивать, пока не достигнете желаемого вкуса, поскольку он может быстро стать подавляющим.

4. Жимолость

Существует почти 200 видов жимолости, но наиболее распространены японские и древесные сорта. Ароматные цветы, обычно светло-желтые или белые, содержат нектар, который можно есть прямо с цветка.

Жимолость была жизненно важна для традиционной китайской медицины на протяжении веков.

Цветы и их экстракты употребляются в пищу или наносятся на кожу для лечения различных воспалительных состояний. Однако его эффективность в качестве лекарственной терапии для людей остается научно недоказанной (5).

В кулинарии жимолость чаще всего используется для приготовления чая или ароматного ароматного сиропа.

Вы можете использовать сироп для подслащивания холодного чая, лимонада, йогурта и сорбета или вместо сахара в рецептах быстрого приготовления хлеба.

Хотя цветок жимолости и его нектар совершенно безопасны для употребления в пищу, обратите внимание, что ягоды некоторых сортов могут быть токсичными при попадании в организм в больших количествах.

5. Настурция

Настурция является фаворитом кулинаров благодаря ярким цветам и уникальному пикантному вкусу.

И листья, и цветы настурции съедобны, их можно употреблять в сыром или приготовленном виде. У них острый, слегка пряный вкус, хотя сами цветы мягче, чем листья.

Цветки в форме воронки обычно ярко-оранжевые, красные или желтые. Ими можно красиво украсить торты, пирожные и салаты.

Листья округлые, напоминают маленькие кувшинки. Они достаточно нежные, чтобы их можно было использовать как салатную зелень или добавлять в соус песто.

Настурция - это не только универсальный и привлекательный ингредиент, но и питательный, содержащий множество минералов и полезных для здоровья соединений с антиоксидантным и противовоспалительным действием.

6. Бурачник

Бурачник, или звездоцвет, - это растение, которое дает нежные звездчатые цветы. Цветки обычно голубые, но также могут быть белыми или розовыми.

В фитотерапии огуречник используется для лечения легких недугов, таких как боль в горле или кашель. Однако исследований на людях, подтверждающих его эффективность в качестве лекарственного средства, мало.

На кухне нет недостатка в способах использования огуречника, поскольку и цветы, и листья съедобны. Часто описывают, что цветы имеют слегка сладковатый вкус, напоминающий аромат огурца и меда.

Цветы можно есть свежими в салате или как гарнир к десертам и коктейлям - или их можно готовить и добавлять в супы, соусы или фаршированные пасты. Бурачник также можно подавать как самостоятельный овощной гарнир.

8. Роза

Существует более 150 видов роз практически любого мыслимого размера и цвета. Самое приятное то, что все они съедобны. Однако не все розы одинаковы на вкус.

Хорошее эмпирическое правило при выборе ароматной розы: если она приятно пахнет, она, вероятно, будет и вкусной. Однако ешьте только лепестки, потому что листья и стебли не очень вкусная закуска.

Лепестки роз имеют очень ароматный, цветочный и слегка сладковатый вкус.

Их можно есть сырыми, смешивать с различными фруктовыми или зелеными салатами или сушить и добавлять в мюсли или смеси трав.

Свежие лепестки роз также можно смешать и добавить в жидкость для приготовления напитков, джемов и желе с добавлением розы. Нарезанные лепестки роз, добавленные к сахару или маслу, придают уникальную нотку обычным ингредиентам.

Как и многие другие съедобные цветы, розы полезны для здоровья. Некоторые исследования показывают, что определенные соединения в розах могут играть роль в уменьшении беспокойства и способствовании расслаблению.

9. Цветы тыквы

Если вы когда-нибудь выращивали в своем саду летнюю тыкву, вы, вероятно, знали об их нежных цветках. Однако вы можете не знать, что эти цветы так же съедобны, как и сама тыква.

Хотя эти соцветия образуются на всех типах летних тыкв, наиболее популярны цукини. Цветки кабачков ярко-желтые с длинной округлой формой колокольчика.

Эти цветы можно есть сырыми в качестве гарнира или нарезать и добавлять в салаты. Если вы чувствуете себя снисходительно, еще один восхитительный вариант - наполнить цветки сыром с пряными травами и жарить или запекать их, пока нежные лепестки не станут хрустящими.

Вам не нужно жертвовать урожаем тыквы, чтобы насладиться цветами. Только женские цветы могут превратиться в тыкву, поэтому старайтесь есть мужские цветы, чтобы обеспечить полный урожай.

Мужские цветы имеют длинный тонкий стебель и обычно растут по внешним краям растения. Женские цветы, как правило, растут ближе к центру растения и имеют небольшие луковичные плоды у основания цветка, где он встречается со стеблем.

10. Анютины глазки

Анютины глазки одинаково приятно есть. У анютиных глазок маленькие цветки, около 2–3 дюймов (5–8 см) в диаметре. Они существуют во многих цветах, но наиболее распространены оттенки фиолетового, синего и желтого. У них пять перекрывающих друг друга лепестков с темным участком в центре, напоминающим чернильное пятно.

Как правило, анютины глазки имеют мягкий, свежий и слегка цветочный аромат, хотя есть некоторые вариации вкуса в зависимости от типа.

Поскольку анютины глазки могут иметь очень много цветовых вариаций, они станут отличным декоративным дополнением к десертам, таким как выпечка, торты и печенье. Для особого чутья можно накрасить лепестки, прежде чем добавлять их в блюдо.

Для более простого приготовления анютины глазки можно мелко нарезать и добавить в простой зеленый салат для придания цвета и текстуры.

Помимо того, что анютины глазки являются уникальным дополнением к еде, они также являются богатым источником нескольких мощных растительных соединений, которые, как известно, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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11. Ромашка

Ромашка - это цветочное растение, которое веками использовалось в кулинарии и традиционной медицине.

В лечебных целях ромашку часто употребляют для уменьшения беспокойства и улучшения качества сна.

Цветки очень напоминают ромашки, хотя и намного меньше. Они придают блюдам, из которых готовятся, слегка сладковатый землистый вкус.

Большинство рецептов требуют нагревания цветов в жидкости, чтобы извлечь из них аромат и биологически активные соединения. Листья и цветы обычно сначала сушат, но можно использовать и в свежем виде.

Из цветков ромашки чаще всего делают сиропы или другие настои для выпечки, смузи или десертов.