Красное вино и похудение: друзья или враги

Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой. / foodrussia

Красное вино - любимый алкогольный напиток многих людей, и многие люди говорят о его потенциальной пользе для здоровья.

Напиток, сделанный из ферментированного красного винограда, богат антиоксидантами, но он также может быть полон калорий и сахара.

Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой, пишет Healthline.

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Красное вино - питательные вещества

Порция красного вина объемом 148 мл содержит:

Калорийность: 125

Белок: 0 грамм

Жиры: 0 грамм

Углеводы: 4 грамма

Сахар: 1 грамм

Алкоголь: 16 грамм

Большая часть калорий в красном вине поступает из алкоголя, который обеспечивает семь калорий на грамм, а остальная часть поступает из углеводов.

Имейте в виду, что существует несколько различных типов красного вина, все с разным содержанием алкоголя и сахара, что влияет на их общее количество калорий. Кроме того, будут некоторые различия между брендами.

Красное вино и вес

Несколько исследований оценили связь между алкогольными напитками и весом.

Когда дело доходит до контроля веса, у употребления красного вина есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы

Красное вино богато ресвератролом и другими антиоксидантами, которые могут способствовать контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца и воспалениям. Кроме того, умеренное употребление вина может помочь защитить от лишнего веса.

Красное вино и другие продукты, богатые флавоноидами, такие как оливковое масло, орехи, фрукты и бобовые, считаются основными продуктами средиземноморской диеты, которая связана с лучшим контролем веса, чем стандартный рацион.

К сожалению, данные о влиянии самого красного вина довольно неоднозначны. Некоторые исследования на животных показали, что потребление красного вина снижает массу тела и уровень жировых отложений, но другие обнаружили обратное.

Кроме того, исследование с участием 29 человек с ожирением показало, что антиоксиданты красного вина не влияют на контроль сахара в крови.

Однако другие исследования на людях отметили, что умеренное употребление алкоголя может помочь улучшить контроль сахара в крови, потенциально облегчая контроль веса.

Чтобы полностью понять влияние красного вина на контроль веса, необходимы дополнительные исследования.

Минусы

В нескольких исследованиях было отмечено, что чрезмерное употребление алкоголя связано с увеличением веса, особенно у мужчин.

Алкоголь содержит больше калорий на грамм, чем углеводы и белок, и многие алкогольные напитки, такие как пиво, вино и смешанные напитки, также могут содержать сахар.

Из-за этого при употреблении алкоголя может быть легче потреблять больше калорий, чем вы намереваетесь.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может привести к проблемам с инсулинорезистентностью и контролем сахара в крови, что может быть предвестником набора веса и диабета 2 типа.

Обратите внимание, что 148 мл вина считаются 1 порцией, а умеренное употребление алкоголя определяется как не более 2 порций алкоголя в день для мужчин и 1 порция алкоголя в день для женщин.

Как насладиться красным вином при похудении

К счастью, вам не обязательно полностью отказываться от красного вина, если вы пытаетесь похудеть.

Вот несколько способов насладиться красным вином, не мешая вашим усилиям по снижению веса: