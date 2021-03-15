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Красное вино и похудение: друзья или враги

15 марта 2021, 10:00

Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой.

Вино, сыр
Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой. / foodrussia

Красное вино - любимый алкогольный напиток многих людей, и многие люди говорят о его потенциальной пользе для здоровья.

Напиток, сделанный из ферментированного красного винограда, богат антиоксидантами, но он также может быть полон калорий и сахара.

Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой, пишет Healthline.

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Красное вино - питательные вещества

Порция красного вина объемом 148 мл содержит:

  • Калорийность: 125
  • Белок: 0 грамм
  • Жиры: 0 грамм
  • Углеводы: 4 грамма
  • Сахар: 1 грамм
  • Алкоголь: 16 грамм

Большая часть калорий в красном вине поступает из алкоголя, который обеспечивает семь калорий на грамм, а остальная часть поступает из углеводов.

Имейте в виду, что существует несколько различных типов красного вина, все с разным содержанием алкоголя и сахара, что влияет на их общее количество калорий. Кроме того, будут некоторые различия между брендами.

Красное вино и вес

Несколько исследований оценили связь между алкогольными напитками и весом.

Когда дело доходит до контроля веса, у употребления красного вина есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы

Красное вино богато ресвератролом и другими антиоксидантами, которые могут способствовать контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца и воспалениям. Кроме того, умеренное употребление вина может помочь защитить от лишнего веса.

Красное вино и другие продукты, богатые флавоноидами, такие как оливковое масло, орехи, фрукты и бобовые, считаются основными продуктами средиземноморской диеты, которая связана с лучшим контролем веса, чем стандартный рацион.

К сожалению, данные о влиянии самого красного вина довольно неоднозначны. Некоторые исследования на животных показали, что потребление красного вина снижает массу тела и уровень жировых отложений, но другие обнаружили обратное.

Кроме того, исследование с участием 29 человек с ожирением показало, что антиоксиданты красного вина не влияют на контроль сахара в крови.

Однако другие исследования на людях отметили, что умеренное употребление алкоголя может помочь улучшить контроль сахара в крови, потенциально облегчая контроль веса.

Чтобы полностью понять влияние красного вина на контроль веса, необходимы дополнительные исследования.

Минусы

В нескольких исследованиях было отмечено, что чрезмерное употребление алкоголя связано с увеличением веса, особенно у мужчин.

Алкоголь содержит больше калорий на грамм, чем углеводы и белок, и многие алкогольные напитки, такие как пиво, вино и смешанные напитки, также могут содержать сахар.

Из-за этого при употреблении алкоголя может быть легче потреблять больше калорий, чем вы намереваетесь.

Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может привести к проблемам с инсулинорезистентностью и контролем сахара в крови, что может быть предвестником набора веса и диабета 2 типа.

Обратите внимание, что 148 мл вина считаются 1 порцией, а умеренное употребление алкоголя определяется как не более 2 порций алкоголя в день для мужчин и 1 порция алкоголя в день для женщин.

Как насладиться красным вином при похудении

К счастью, вам не обязательно полностью отказываться от красного вина, если вы пытаетесь похудеть.

Вот несколько способов насладиться красным вином, не мешая вашим усилиям по снижению веса:

  • Придерживайтесь одной порции. Порция вина определяется как 150 мл.
  • Следите за потреблением калорий. Если вы можете включить в свой день порцию вина и поддерживать дефицит калорий, тогда вы сможете продолжить худеть.
  • Избегайте десертных вин. Десертные вина слаще и, скорее всего, содержат больше сахара и калорий на порцию.
  • Пока вы следите за размером порций и пьете в умеренных количествах, вино не должно сильно влиять на ваш вес.
  • Кроме того, если вы заметили, что потеря веса замедляется и ничего не изменилось, кроме количества или частоты употребления красного вина, попробуйте сократить его, чтобы посмотреть, помогает ли это.
здоровье
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