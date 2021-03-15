Красное вино и похудение: друзья или враги

Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой.
Красное вино - любимый алкогольный напиток многих людей, и многие люди говорят о его потенциальной пользе для здоровья.
Напиток, сделанный из ферментированного красного винограда, богат антиоксидантами, но он также может быть полон калорий и сахара.
Если вы пытаетесь похудеть, вам может быть интересно, поможет ли вам красное вино или это просто станет помехой, пишет Healthline.
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Красное вино - питательные вещества
Порция красного вина объемом 148 мл содержит:
- Калорийность: 125
- Белок: 0 грамм
- Жиры: 0 грамм
- Углеводы: 4 грамма
- Сахар: 1 грамм
- Алкоголь: 16 грамм
Большая часть калорий в красном вине поступает из алкоголя, который обеспечивает семь калорий на грамм, а остальная часть поступает из углеводов.
Имейте в виду, что существует несколько различных типов красного вина, все с разным содержанием алкоголя и сахара, что влияет на их общее количество калорий. Кроме того, будут некоторые различия между брендами.
Красное вино и вес
Несколько исследований оценили связь между алкогольными напитками и весом.
Когда дело доходит до контроля веса, у употребления красного вина есть как плюсы, так и минусы.
Плюсы
Красное вино богато ресвератролом и другими антиоксидантами, которые могут способствовать контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца и воспалениям. Кроме того, умеренное употребление вина может помочь защитить от лишнего веса.
Красное вино и другие продукты, богатые флавоноидами, такие как оливковое масло, орехи, фрукты и бобовые, считаются основными продуктами средиземноморской диеты, которая связана с лучшим контролем веса, чем стандартный рацион.
К сожалению, данные о влиянии самого красного вина довольно неоднозначны. Некоторые исследования на животных показали, что потребление красного вина снижает массу тела и уровень жировых отложений, но другие обнаружили обратное.
Кроме того, исследование с участием 29 человек с ожирением показало, что антиоксиданты красного вина не влияют на контроль сахара в крови.
Однако другие исследования на людях отметили, что умеренное употребление алкоголя может помочь улучшить контроль сахара в крови, потенциально облегчая контроль веса.
Чтобы полностью понять влияние красного вина на контроль веса, необходимы дополнительные исследования.
Минусы
В нескольких исследованиях было отмечено, что чрезмерное употребление алкоголя связано с увеличением веса, особенно у мужчин.
Алкоголь содержит больше калорий на грамм, чем углеводы и белок, и многие алкогольные напитки, такие как пиво, вино и смешанные напитки, также могут содержать сахар.
Из-за этого при употреблении алкоголя может быть легче потреблять больше калорий, чем вы намереваетесь.
Кроме того, чрезмерное употребление алкоголя может привести к проблемам с инсулинорезистентностью и контролем сахара в крови, что может быть предвестником набора веса и диабета 2 типа.
Обратите внимание, что 148 мл вина считаются 1 порцией, а умеренное употребление алкоголя определяется как не более 2 порций алкоголя в день для мужчин и 1 порция алкоголя в день для женщин.
Как насладиться красным вином при похудении
К счастью, вам не обязательно полностью отказываться от красного вина, если вы пытаетесь похудеть.
Вот несколько способов насладиться красным вином, не мешая вашим усилиям по снижению веса:
- Придерживайтесь одной порции. Порция вина определяется как 150 мл.
- Следите за потреблением калорий. Если вы можете включить в свой день порцию вина и поддерживать дефицит калорий, тогда вы сможете продолжить худеть.
- Избегайте десертных вин. Десертные вина слаще и, скорее всего, содержат больше сахара и калорий на порцию.
- Пока вы следите за размером порций и пьете в умеренных количествах, вино не должно сильно влиять на ваш вес.
- Кроме того, если вы заметили, что потеря веса замедляется и ничего не изменилось, кроме количества или частоты употребления красного вина, попробуйте сократить его, чтобы посмотреть, помогает ли это.