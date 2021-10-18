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Кровь из уха: что делать и когда обращаться к врачу

18 октября 2021, 17:37

О каких неотложных состояниях может свидетельствовать ушное кровотечение.

Что делать если из уха идет кровь
Что делать если из уха идет кровь / ua.depositphotos.com/

Пошла кровь из уха? Это состояние, которое требует тщательного наблюдения, ведь оно может свидетельствовать о серьезных повреждениях. Что делать при кровотечении из уха, и в каких случаях нужно безотлагательно обращаться за медицинской помощью, разобрался Главред.

О том, какие народные средства помогут справится с ушной болью, читайте в нашем материале: Болит ухо: пять лучших природных средств от боли в ухе.

Кровь из уха: причины

Ушное кровотечение всегда свидетельствует о нарушении работы органа слуха или его повреждении. Среди причин, которые могут провоцировать кровотечение могут быть:

  • Повреждение наружного слухового прохода – чаще всего это царапины и ссадины, которые вызывают чистка ушей или укусы насекомых. При этом выделяется несколько капель крови.
  • Запущенный отит – при недолеченном отите воспаление слухового прохода распространяется на барабанную перепонку и это может привести к ее травме и кровотечению.
  • Разрыв барабанной перепонки – часто происходит при неосторожной чистке уха (или предметами, которые для этого не предназначены), резком перепаде давления и громких звуках. В некоторых случаях кровотечения может не быть, но шум в ушах, головокружение и резкое снижение слуха должны насторожить и стать причиной обращения к специалисту.
  • Посторонний предмет в ухе – чаще всего это случается с детьми. Мелкие детали могут спровоцировать царапины и ссадины наружного слухового прохода. Не стоит пытаться извлекать предметы самостоятельно.
  • Опухоль внутри уха.
  • Травмы головы – любая травма головы, которая сопровождается кровотечением – это неотложное состояние, которое требует немедленного медицинского вмешательства!

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Что делать, если из уха идет кровь

При ссадинах и царапинах слухового прохода кровотечение обычно останавливается в течение нескольких минут. Чтобы избежать попадания инфекции в организм, несколько дней держите место в чистоте и избегайте купания в грязных водоемах.

В остальных случаях необходимо обращаться за помощью специалистов – терапевта или отоларинголога. Особенно опасными являются ушные кровотечения после удара головой, они могут свидетельствовать о серьезных повреждениях мозга. Если кровотечение сопровождается рвотой, потерей зрения и слуха, головокружением и спутанностью сознания – набирайте 103.

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