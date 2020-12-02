Кровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чая

Согласно одному систематическому обзору 2019 года, имбирь может вызывать легкие побочные эффекты. / Фото pixabay.com

Люди могут приготовить имбирный чай, используя свежий имбирь или чайный пакетик, купленный в магазине. Хотя имбирь в целом безопасен, некоторые люди могут испытывать легкие побочные эффекты, такие как изжога, диарея, газы и боль в животе, после его употребления.

В этой статье Главред расскажет о потенциальных побочных эффектах имбирного чая, а также некоторые возможные преимущества.

Также будет рассмотрен вопрос о безопасности употребления имбирного чая во время беременности.

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Согласно одному систематическому обзору 2019 года, имбирь может вызывать легкие побочные эффекты. Однако такое бывает редко.

Некоторые побочные эффекты, такие как изжога, диарея и дискомфорт в животе, могут возникнуть, если человек потребляет более 5 граммов (г) этого вещества в день.

Изжога

Изжога возникает из-за кислотного рефлюкса, вызывающего ощущение жжения в нижней части груди.

В одном систематическом обзоре 2020 года 16 из 109 исследований и обзоров исследователи сообщили о изжоге как о побочном эффекте.

Однако в статье 2014 года отмечается, что употребление от 1 до 1,5 г сушеного имбиря в день действительно может помочь при изжоге.

Пищеварительные эффекты

Национальный центр дополнительного и комплексного здоровья (NCCIH) отмечает, что имбирь может вызывать:

боль в животе

газы и вздутие живота

понос

Однако, согласно одной статье 2016 года, имбирь может ускорить опорожнение желудка. Это, в свою очередь, может помочь облегчить симптомы боли в животе.

Кроме того, в статье 2019 года говорится, что имбирь может снизить давление на нижний сфинктер пищевода, что может уменьшить газообразование и вздутие живота.

Кровотечение

Имбирь может вызвать кровотечение. Это потому, что он ингибирует тромбоксан тромбоцитов. Это вещество, вырабатываемое тромбоцитами, заставляет кровь свертываться и сужает кровеносные сосуды.

Также есть опасения, что имбирь может взаимодействовать с разжижающими кровь лекарствами.

По этой причине людям следует избегать употребления имбиря перед операцией. Людям с нарушениями свертываемости крови также следует поговорить с врачом перед употреблением имбиря в любой форме.

Преимущества

Хотя имбирный чай может вызывать некоторые побочные эффекты, он также имеет некоторые потенциальные преимущества для здоровья.

Уменьшение тошноты и рвоты

Гингеролы и шогаолы, которые являются активными соединениями имбиря, могут помочь облегчить тошноту и рвоту.

В одном обзоре 2015 года исследователи обнаружили, что экстракты имбиря могут помочь облегчить тошноту и рвоту, вызванные беременностью, а также тошноту, вызванную химиотерапией.

В статье 2016 года говорится, что использование имбиря может быть недорогим, эффективным и безопасным способом облегчить тошноту и рвоту у беременных или проходящих химиотерапию.

Облегчение боли

Имбирь также может облегчить боль и оказать противовоспалительное действие.

В одном исследовании приняли участие 60 взрослых с острой мигренью. Они сообщили об облегчении после использования 400 миллиграммов экстракта имбиря вместе с нестероидными противовоспалительными препаратами.

Систематический обзор 2020 года показывает, что имбирь также может облегчить менструальную боль, а также боль, возникающую из-за остеоартрита.

Имбирь также может облегчить мышечную боль. Небольшое исследование с участием 49 человек показало, что имбирь снижает болезненность мышц у спортсменов.

Потеря веса

Имбирный чай помогает похудеть. Например, один обзор 2018 года предполагает, что имбирь может помочь похудеть за счет:

подавление липогенеза, метаболического процесса, который способствует накоплению жира

подавление всасывания кишечного жира

контроль аппетита

Лучший контроль сахара в крови

Имбирный чай также может помочь людям с диабетом 2 типа лучше контролировать уровень сахара в крови.

Исследователи обнаружили, что употребление 2 г имбиря в день снижает уровень сахара в крови натощак и другие жизненно важные показатели диабета.

По этой причине имбирь может помочь контролировать уровень сахара в крови.

Улучшение здоровья сердца

Имбирный чай может улучшить здоровье сердца и снизить кровяное давление.

Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление имбиря может помочь снизить риск хронических сердечных заболеваний за счет:

снижения артериального давления

предотвращение сердечных приступов

снижение холестерина

Безопасен ли имбирный чай?

Имбирный чай можно пить. Однако людям следует избегать употребления более 5 г в день.

NCCIH рекомендует соблюдать осторожность при использовании имбиря людям с желчнокаменной болезнью. Это потому, что это может увеличить отток желчи.

Во время беременности

В одном исследовании приняли участие 1020 человек, употреблявших имбирь во время беременности. Исследователи пришли к выводу, что употребление имбиря во время беременности не увеличивает вероятность:

мертворождения

низкийого веса при рождении

преждевременных родов

низкого балла по шкале Апгар, которая позволяет проверить частоту сердечных сокращений, мышечный тонус и другие признаки новорожденного.

Однако беременным все же следует проконсультироваться с врачом перед употреблением имбиря.