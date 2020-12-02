Кровотечение и расстройство: выявлены побочные эффекты имбирного чая

Согласно одному систематическому обзору 2019 года, имбирь может вызывать легкие побочные эффекты.
Люди могут приготовить имбирный чай, используя свежий имбирь или чайный пакетик, купленный в магазине. Хотя имбирь в целом безопасен, некоторые люди могут испытывать легкие побочные эффекты, такие как изжога, диарея, газы и боль в животе, после его употребления.
В этой статье Главред расскажет о потенциальных побочных эффектах имбирного чая, а также некоторые возможные преимущества.
Также будет рассмотрен вопрос о безопасности употребления имбирного чая во время беременности.
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Согласно одному систематическому обзору 2019 года, имбирь может вызывать легкие побочные эффекты. Однако такое бывает редко.
Некоторые побочные эффекты, такие как изжога, диарея и дискомфорт в животе, могут возникнуть, если человек потребляет более 5 граммов (г) этого вещества в день.
Изжога
Изжога возникает из-за кислотного рефлюкса, вызывающего ощущение жжения в нижней части груди.
В одном систематическом обзоре 2020 года 16 из 109 исследований и обзоров исследователи сообщили о изжоге как о побочном эффекте.
Однако в статье 2014 года отмечается, что употребление от 1 до 1,5 г сушеного имбиря в день действительно может помочь при изжоге.
Пищеварительные эффекты
Национальный центр дополнительного и комплексного здоровья (NCCIH) отмечает, что имбирь может вызывать:
- боль в животе
- газы и вздутие живота
- понос
Однако, согласно одной статье 2016 года, имбирь может ускорить опорожнение желудка. Это, в свою очередь, может помочь облегчить симптомы боли в животе.
Кроме того, в статье 2019 года говорится, что имбирь может снизить давление на нижний сфинктер пищевода, что может уменьшить газообразование и вздутие живота.
Кровотечение
Имбирь может вызвать кровотечение. Это потому, что он ингибирует тромбоксан тромбоцитов. Это вещество, вырабатываемое тромбоцитами, заставляет кровь свертываться и сужает кровеносные сосуды.
Также есть опасения, что имбирь может взаимодействовать с разжижающими кровь лекарствами.
По этой причине людям следует избегать употребления имбиря перед операцией. Людям с нарушениями свертываемости крови также следует поговорить с врачом перед употреблением имбиря в любой форме.
Преимущества
Хотя имбирный чай может вызывать некоторые побочные эффекты, он также имеет некоторые потенциальные преимущества для здоровья.
Уменьшение тошноты и рвоты
Гингеролы и шогаолы, которые являются активными соединениями имбиря, могут помочь облегчить тошноту и рвоту.
В одном обзоре 2015 года исследователи обнаружили, что экстракты имбиря могут помочь облегчить тошноту и рвоту, вызванные беременностью, а также тошноту, вызванную химиотерапией.
В статье 2016 года говорится, что использование имбиря может быть недорогим, эффективным и безопасным способом облегчить тошноту и рвоту у беременных или проходящих химиотерапию.
Облегчение боли
Имбирь также может облегчить боль и оказать противовоспалительное действие.
В одном исследовании приняли участие 60 взрослых с острой мигренью. Они сообщили об облегчении после использования 400 миллиграммов экстракта имбиря вместе с нестероидными противовоспалительными препаратами.
Систематический обзор 2020 года показывает, что имбирь также может облегчить менструальную боль, а также боль, возникающую из-за остеоартрита.
Имбирь также может облегчить мышечную боль. Небольшое исследование с участием 49 человек показало, что имбирь снижает болезненность мышц у спортсменов.
Потеря веса
Имбирный чай помогает похудеть. Например, один обзор 2018 года предполагает, что имбирь может помочь похудеть за счет:
- подавление липогенеза, метаболического процесса, который способствует накоплению жира
- подавление всасывания кишечного жира
- контроль аппетита
Лучший контроль сахара в крови
Имбирный чай также может помочь людям с диабетом 2 типа лучше контролировать уровень сахара в крови.
Исследователи обнаружили, что употребление 2 г имбиря в день снижает уровень сахара в крови натощак и другие жизненно важные показатели диабета.
По этой причине имбирь может помочь контролировать уровень сахара в крови.
Улучшение здоровья сердца
Имбирный чай может улучшить здоровье сердца и снизить кровяное давление.
Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление имбиря может помочь снизить риск хронических сердечных заболеваний за счет:
- снижения артериального давления
- предотвращение сердечных приступов
- снижение холестерина
Безопасен ли имбирный чай?
Имбирный чай можно пить. Однако людям следует избегать употребления более 5 г в день.
NCCIH рекомендует соблюдать осторожность при использовании имбиря людям с желчнокаменной болезнью. Это потому, что это может увеличить отток желчи.
Во время беременности
В одном исследовании приняли участие 1020 человек, употреблявших имбирь во время беременности. Исследователи пришли к выводу, что употребление имбиря во время беременности не увеличивает вероятность:
- мертворождения
- низкийого веса при рождении
- преждевременных родов
- низкого балла по шкале Апгар, которая позволяет проверить частоту сердечных сокращений, мышечный тонус и другие признаки новорожденного.
Однако беременным все же следует проконсультироваться с врачом перед употреблением имбиря.