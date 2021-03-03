УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска

3 марта 2021, 16:05

Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях.

Рак
Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях. / УНИАН

По мере увеличения размеров раковой опухоли симптомы могут появляться и исчезать, и их часто не принимают во внимание как безвредные состояния. Благотворительная организация Pancreatic Cancer UK предлагает записаться на прием к вашему терапевту, если какие-либо из следующих признаков заболевания сохраняются.

Одним из показателей рака поджелудочной железы является несварение желудка - болезненное ощущение жжения в груди. Несварение также может оставлять горький неприятный привкус во рту - и хотя это может быть симптомом рака поджелудочной железы, это может быть связано с другими распространенными проблемами.

Когда нарушение пищеварение происходит часто - в течение четырех недель и более - рекомендуется обращаться к терапевту.

Читайте такжеМика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье

Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях. Обычно пациенты с раком поджелудочной железы сообщают об общем дискомфорте в области живота, который распространяется до спины.

Эта боль может быть постоянной, а может приходить и уходить - в зависимости от человека.

Некоторым людям может быть хуже в положении лежа, но если вы сядете вперед, это может облегчить боль.

Сообщается, что эта болезненность может усиливаться после еды, когда вы худеете, даже не пытаясь этого сделать.

Британский отдел рака поджелудочной железы добавил: "Если вам больше 60, вы похудели и у вас болит живот или спина, ваш терапевт должен направить вас на срочную компьютерную томографию или ультразвуковое исследование в течение двух недель.

Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях.
Рак поджелудочной железы также может вызывать образование тромбов, известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ).

Чаще всего в нижних конечностях, сгустки крови также можно найти в любом месте на руках.

Пораженный участок может быть теплым на ощупь, опухшим и красным; Между тем, еще одним признаком рака поджелудочной железы может быть утомляемость.

Что касается любого из вышеперечисленных симптомов, если вы не уверены, почему они возникают, обратитесь к терапевту, если они длятся четыре недели или дольше.

Благотворительная организация добавила: "Если ваш терапевт просит вас вернуться и увидеть его позже, обязательно сделайте это".

Могу ли я заболеть раком поджелудочной железы?

Существуют доказательства того, что курение, избыточный вес и диабет могут повысить риск рака поджелудочной железы.

Ваш риск также увеличивается в пожилом возрасте и при наличии семейного анамнеза заболевания.

здоровье Рак
Сейчас вы просматриваете новость «Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету"Убивает иммунитет": эксперты назвали вредоносную диету Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характераЭти люди живут дольше: ученые назвали черту характера Врач назвала самые опасные фрукты для организмаВрач назвала самые опасные фрукты для организма Чем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетологаЧем лучше всего закусывать крепкий алкоголь - совет диетолога Какие продукты нужно употреблять ради здоровья почекКакие продукты нужно употреблять ради здоровья почек
Следующий материал

Последние новости

16:23
Вкусная чечевица с овощами: простой пошаговый рецепт
16:21
Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене Видео
16:20
Вакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС
16:14
Гороскоп на 4 марта для всех: другая работа и опасные материалы Видео
16:05
Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска Видео
Реклама
16:00
Epic Games покупает студию Mediatonic – создателей хитового Fall Guys Видео
15:23
Зеленский прояснил вопрос отсутствия переговоров с Байденом Видео
15:21
Россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России - опрос Видео
15:20
В Интернете набирает популярность Dispo – необычный аналог Instagram
15:14
В Кабмине анонсировали закон о накопительной системе пенсий Видео
15:07
Франция назвала Россию ужасающим соседом, но не откажется от диалога Видео
15:00
Выбрать место, но не вакцину: как и кому нужно записываться на вакцинацию
14:58
Названы самые здоровые масла для жарки: как их использовать Видео
14:42
Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников Видео
14:37
Кравчук ответил России на заявление боевиков "ЛДНР" по Донбассу Видео
14:33
В Украине впервые начнут действовать марки с голыми женщинами
14:25
Игроков в Resident Evil 8 ждёт большущий сюрприз Видео
14:19
Диетолог назвала главные правила потребления сала Видео
13:57
Зеленский призвал мир сильнее атаковать Россию санкциями из-за Крыма Видео
13:56
Скончался звезда культового сериала Династия Видео
Реклама
13:50
Зеленский объявил о роли Украины в блокаде достройки Северного потока-2 Видео
13:41
Sony начала бесплатную раздачу знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Видео
13:38
Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине Видео
13:30
Переход на летнее время 2021 отменят: Украина сделала первый шаг Видео
13:26
В Мариуполе появятся новые кислородные станции
13:08
Посол Британии сделала важное заявление по поводу индийской вакцины Видео
12:58
Обновлённый Google Chrome 89 получил ряд полезных нововведений
12:58
"Мало им не покажется": у Зеленского заявили о срыве "ЛДНР" договора по Донбассу Видео
12:56
В ЕС сняли санкции против сподвижников Януковича Табачника и Арбузова
12:48
Тепло и солнце, но с нюансом: украинцев предупредили о погодной неприятности Видео
12:33
В Киеве впервые с января резко возросло число смертей от COVID-19 Видео
12:27
Какие выходные на Пасху и День Победы в 2021 году приготовила Украина Видео
12:25
Стало известно о самочувствии Зеленского после прививки от COVID-19 Видео
12:23
Гороскоп на 3 марта для всех: звездное покровительство и подарок Видео
12:18
Кравчук назвал главную причину эскалации войны на Донбассе Видео
12:14
Как выглядеть модно весной 2021 Фото Видео
12:13
Авторы The Sinking City говорят, что издатель украл их игру Видео
12:03
Разумков пошел в отпуск из-за трагедии в семье
12:03
У Путина сделали заявление в ответ на санкции Запада против России Видео
12:00
Иван Дорн показал, как овладел новым популярным видом спорта
Реклама
11:40
Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажила юную грудь в возбуждающей фотосессии
11:33
В Одессе мужчина выпрыгнул с 23-го этажа и чудом выжил Видео
11:30
Какие штаммы COVID-19 есть в Украине - ответ Минздрава Видео
11:16
Мясо и консервы опасны для жизни: к какому состоянию может привести Видео
11:14
В Минздраве дали громкое обещание относительно вакцинации украинцев
11:03
В Раде заявили о новой волне COVID-19 и объяснили, как побороть вирус Видео
11:01
Анна Седокова объяснила скандал на программе Галкина
10:51
Комментатор Юрий Розанов умер
10:46
Как предупредить инсульт: пять эффективных шагов Видео
10:42
Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять