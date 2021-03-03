Кто может заболеть раком поджелудочной: проверить факторы риска

Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях. / УНИАН

По мере увеличения размеров раковой опухоли симптомы могут появляться и исчезать, и их часто не принимают во внимание как безвредные состояния. Благотворительная организация Pancreatic Cancer UK предлагает записаться на прием к вашему терапевту, если какие-либо из следующих признаков заболевания сохраняются.

Одним из показателей рака поджелудочной железы является несварение желудка - болезненное ощущение жжения в груди. Несварение также может оставлять горький неприятный привкус во рту - и хотя это может быть симптомом рака поджелудочной железы, это может быть связано с другими распространенными проблемами.

Когда нарушение пищеварение происходит часто - в течение четырех недель и более - рекомендуется обращаться к терапевту.

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Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях. Обычно пациенты с раком поджелудочной железы сообщают об общем дискомфорте в области живота, который распространяется до спины.

Эта боль может быть постоянной, а может приходить и уходить - в зависимости от человека.

Некоторым людям может быть хуже в положении лежа, но если вы сядете вперед, это может облегчить боль.

Сообщается, что эта болезненность может усиливаться после еды, когда вы худеете, даже не пытаясь этого сделать.

Британский отдел рака поджелудочной железы добавил: "Если вам больше 60, вы похудели и у вас болит живот или спина, ваш терапевт должен направить вас на срочную компьютерную томографию или ультразвуковое исследование в течение двух недель.

Рак поджелудочной железы имеет множество обычных симптомов, таких как несварение желудка, которые трудно выявить на ранних стадиях.

Рак поджелудочной железы также может вызывать образование тромбов, известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ).

Чаще всего в нижних конечностях, сгустки крови также можно найти в любом месте на руках.

Пораженный участок может быть теплым на ощупь, опухшим и красным; Между тем, еще одним признаком рака поджелудочной железы может быть утомляемость.

Что касается любого из вышеперечисленных симптомов, если вы не уверены, почему они возникают, обратитесь к терапевту, если они длятся четыре недели или дольше.

Благотворительная организация добавила: "Если ваш терапевт просит вас вернуться и увидеть его позже, обязательно сделайте это".

Могу ли я заболеть раком поджелудочной железы?

Существуют доказательства того, что курение, избыточный вес и диабет могут повысить риск рака поджелудочной железы.

Ваш риск также увеличивается в пожилом возрасте и при наличии семейного анамнеза заболевания.