Кто точно не заболеет раком простаты: ученые дали ответ

Риск развития рака простаты прогрессивно увеличивается с возрастом. / ERR

Простата, орган, расположенный под мочевым пузырем, который производит сперму. Рак простаты - второй по распространенности вид рака среди мужчин. Примерно у 1 из 9 мужчин в течение жизни будет диагностирован рак простаты.

Риск развития рака простаты прогрессивно увеличивается с возрастом. Около 60 процентов всех случаев рака простаты диагностируется у мужчин в возрасте 65 лет и старше. Мужчины редко заболевают раком простаты до 40 лет.

Некоторые люди не заболеют раком простаты. Несмотря на то, что абсолютной профилактики рака простаты не существует, данные свидетельствуют о том, что диета играет ключевую роль, сообщает Healthline.

1. Ешьте помидоры и другие красные продукты

Помидоры, арбузы и другие красные продукты обязаны своим ярким цветом мощному антиоксиданту, называемому ликопином. Некоторые недавние исследования показывают, что мужчины, потребляющие эти фрукты и продукты на основе томатов, имеют более низкий риск рака простаты, чем те, кто этого не делает.

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Однако Американский институт исследований рака предупреждает, что исследования, связывающие помидоры с профилактикой рака простаты, ограничены и продолжаются.

Исследование, проведенное в 2018 году в Испании, показывает, что приготовление помидоров облегчает усвоение ликопина. Чем краснее помидор, тем лучше, потому что ликопин накапливается во время созревания. Это означает, что бледные, купленные в магазине помидоры, собранные слишком рано, содержат меньше ликопина, чем созревшие в виноградной лозе.

2. Признайте силу фруктов и овощей

Питательные вещества и витамины, содержащиеся во фруктах и ​​овощах, могут снизить риск заболевания раком простаты. Зеленые овощи содержат соединения, которые помогают организму расщеплять канцерогенные вещества, вызывающие рак. Богатая питательными веществами диета также может помочь замедлить распространение рака.

Если вы будете есть фрукты и овощи в течение дня, вы с меньшей вероятностью воспользуетесь обработанной нездоровой пищей.

3. Попробуйте соевые бобы и чай

По крайней мере, в одном обзоре контролируемых исследований в 2014 году было установлено, что питательное вещество, называемое изофлавонами, снижает риск рака простаты. Изофлавоны содержатся в:

тофу (из соевых бобов)

нут

чечевица

ростки люцерны

арахис

Исследователи долгое время изучали связь между зеленым чаем и риском рака простаты, но результаты оказались неоднозначными. Исследование, проведенное в 2008 году "Надежным источником", показало, что мужчины, которые пьют зеленый чай или принимают добавки с экстрактом зеленого чая, имеют более низкий риск развития рака простаты на поздней стадии, чем те, кто этого не делает.

Обзор клинических исследований, проведенных в 2010 году, показал, что исследования на клетках и животных подтверждают связь между ключевыми ингредиентами зеленого чая и более низким риском рака простаты. Он отметил, что необходимы дальнейшие клинические испытания на людях.

4. Налейте еще одну чашку кофе

Пристрастие к кофе снижает риск смертельного рака простаты:

Согласно обзору клинических исследований, проведенному в 2014 году, употребление четырех-пяти чашек кофе каждый день может снизить ваши шансы на смертельный и тяжелый рак простаты.

Независимо от того, сколько чашек вы выпьете в целом, каждые три чашки кофе, которые вы выпиваете, могут снизить риск смертельного рака простаты примерно на 11 процентов.

Это описывает зависимость доза-реакция между раком простаты и кофе. Это означает, что эффект от рака простаты увеличивается или уменьшается в зависимости от количества выпитого кофе. Эти эффекты не могут распространяться на надежный источник для тех, кто только время от времени берет чашку.

Однако высокие дозы кофеина могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как нерегулярное сердцебиение и судороги. Клиника Майо предостерегает от употребления более 400 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно четырем чашкам сваренного кофе.

Способ приготовления кофе также может иметь значение. В исследовании 2015 года, проведенном в Норвегии, рассматривался кофе, сваренный с использованием фильтра, и сваренный кофе, в котором такой фильтр не используется. У мужчин, которые пили вареный кофе, риск рака простаты был ниже, чем у мужчин, которые пили кофе, приготовленный другим способом, или вообще не пили.

5. Делайте правильный выбор в отношении жира

В исследовании 2014 года из надежных источников отмечается, что между животными жирами и повышенным риском рака простаты может быть связь. Помимо мяса, животные жиры содержатся в сале, масле и сыре. По возможности заменяйте жиры животного происхождения жирами растительного происхождения.

Это вместо этого:

оливковое масло вместо сливочного

фрукты вместо конфет

свежие овощи вместо расфасованных продуктов

орехи или семена вместо сыра

Кроме того, пережаривание мяса производит канцерогены, поэтому будьте осторожны, чтобы не пережарить мясо.

6. Бросьте курить

Курящие пациенты с раком простаты с большей вероятностью будут иметь рецидив заболевания. Курильщики также имеют более высокий риск смерти от рака простаты.

Еще не поздно бросить. По сравнению с нынешними курильщиками, пациенты с раком простаты, бросившие курить более 10 лет, имели такой же риск смертности, как и те, кто никогда не курил.