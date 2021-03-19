Кубики на животе: какие продукты помогут накачать пресс

Дело не только в тренировке, а и в правильном питании / Фото pixaby

Четко выраженный пресс требует сочетания уменьшения лишнего жира и наращивания мышц живота. И диета, и упражнения играют жизненно важную роль в достижении четкости живота.

Примеры продуктов, которые помогают наращивать пресс, включают постное мясо, тофу и большинство орехов.

Людям, желающим получить живот из шести кубиков, важно помнить о диете. Определенные продукты могут помочь ускорить обмен веществ, способствовать сокращению жировых отложений и поддержать чувство сытости.

Однако другие продукты с низкой питательной ценностью или с добавлением сахара и жиров могут привести к увеличению веса и пагубно сказаться на достижении пресса.

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Как правильно есть, чтобы определить пресс

Здоровая диета может способствовать достижению целей в отношении композиции тела. Эти диеты должны содержать подходящее количество белка для наращивания мышечной массы. Им также необходимы углеводы и полезные жиры, чтобы обеспечить человеку энергию, необходимую для тренировок.

Хотя невозможно уменьшить количество жира в определенных областях, уменьшение общего жира в организме также может уменьшить жир в брюшной полости. Создание дефицита калорий - один из способов снизить общий уровень жира в организме.

Чтобы создать дефицит калорий, людям нужно есть меньше калорий, чем нужно организму. Это означает, что для правильного функционирования организм будет обращать внимание на другие источники энергии, такие как накопленный жир.

Однако людям не следует чрезмерно снижать потребление калорий. Достаточное количество калорий необходимо для поддержания метаболизма и получения энергии для упражнений.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предполагают, что человек может безопасно и эффективно терять примерно 0,5 кг в неделю. Это может потребовать от людей снизить свои предполагаемые потребности в калориях примерно на 500–1000 калорий в день.

Низкокалорийные продукты, такие как фрукты и овощи, могут помочь уменьшить жировые отложения, поскольку они содержат клетчатку, которая может обеспечить чувство сытости. Фрукты и овощи также содержат ряд витаминов и минералов, поддерживающих здоровье.

Брюшной жир также может быть маркером общего состояния здоровья. Уменьшение количества абдоминального жира может улучшить общие результаты для здоровья и повысить четкость живота.

Лучшие продукты, которые нужно включить в диету для пресса

Вот некоторые примеры продуктов, богатых белком или полезными жирами:

птица, в том числе курица и индейка

нежирное мясо, включая говядину, свинину и баранину

рыба, особенно жирная рыба, такая как лосось, с высоким содержанием омега-3 жирных кислот

обезжиренные молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт

яйца

вегетарианские белки, такие как тофу, бобы или темпе

большинство орехов, включая грецкие, миндаль и фундук

семена, включая тыкву, подсолнечник и киноа

Вот некоторые примеры углеводов, которые могут подпитывать организм при тренировках:

фрукты, включая бананы, яблоки и апельсины

некрахмалистые овощи, такие как брокколи, цветная капуста и шпинат

крахмалистые овощи, такие как сладкий картофель, кукуруза и зеленый горошек

неочищенные зерна, такие как цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овес

фасоль и бобовые, такие как чечевица, фасоль и нут

Также важно пить много воды. Более раннее исследование, проведенное в 2014 году, показало, что холодная вода или вода комнатной температуры может стимулировать обмен веществ, помогая организму легче сжигать калории. Это также помогает при ощущении сытости, что потенциально может уменьшить переедание.

Вода имеет решающее значение при выполнении упражнений, поскольку обезвоживание может ухудшить способность к упражнениям. Это также может помочь уменьшить вздутие живота в области живота, способствуя выведению шлаков из организма.

Продукты, которых следует избегать при попытке определить пресс

Избыток калорий, особенно из сладкой или жирной пищи, может привести к увеличению веса. Поэтому люди, работающие над определением живота, могут захотеть избегать продуктов с низкой питательной ценностью и более калорийным продуктом.

Вот несколько примеров того, чего следует ограничивать или избегать в диете для определения пресса:

продукты с добавлением сахара, включая конфеты, шоколад и пирожные

напитки с добавлением сахара, включая спортивные напитки, газированные напитки и алкоголь

очищенные зерна, включая белый хлеб, белую пасту и сладкие злаки

жареные продукты, в том числе гамбургеры, картофель фри и жареный цыпленок

обработанное мясо, такое как пастрами, пепперони и хот-доги

Исследование 2019 года показало, что диета с низким содержанием натрия может уменьшить вздутие живота. Чтобы помочь с определением живота, человек может подумать о сокращении количества соленой пищи в своем рационе.