УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Кубики на животе: какие продукты помогут накачать пресс

19 марта 2021, 22:00

Оказывается продукты могут влиять на кубики пресса.

похудение, тренировка
Дело не только в тренировке, а и в правильном питании / Фото pixaby

Четко выраженный пресс требует сочетания уменьшения лишнего жира и наращивания мышц живота. И диета, и упражнения играют жизненно важную роль в достижении четкости живота.

Примеры продуктов, которые помогают наращивать пресс, включают постное мясо, тофу и большинство орехов.

Людям, желающим получить живот из шести кубиков, важно помнить о диете. Определенные продукты могут помочь ускорить обмен веществ, способствовать сокращению жировых отложений и поддержать чувство сытости.

Однако другие продукты с низкой питательной ценностью или с добавлением сахара и жиров могут привести к увеличению веса и пагубно сказаться на достижении пресса.

Читайте такжеКак сжечь жир и получить кубики пресса: эксперт назвал правильные продукты

Как правильно есть, чтобы определить пресс

Здоровая диета может способствовать достижению целей в отношении композиции тела. Эти диеты должны содержать подходящее количество белка для наращивания мышечной массы. Им также необходимы углеводы и полезные жиры, чтобы обеспечить человеку энергию, необходимую для тренировок.

Хотя невозможно уменьшить количество жира в определенных областях, уменьшение общего жира в организме также может уменьшить жир в брюшной полости. Создание дефицита калорий - один из способов снизить общий уровень жира в организме.

Чтобы создать дефицит калорий, людям нужно есть меньше калорий, чем нужно организму. Это означает, что для правильного функционирования организм будет обращать внимание на другие источники энергии, такие как накопленный жир.

Однако людям не следует чрезмерно снижать потребление калорий. Достаточное количество калорий необходимо для поддержания метаболизма и получения энергии для упражнений.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предполагают, что человек может безопасно и эффективно терять примерно 0,5 кг в неделю. Это может потребовать от людей снизить свои предполагаемые потребности в калориях примерно на 500–1000 калорий в день.

Низкокалорийные продукты, такие как фрукты и овощи, могут помочь уменьшить жировые отложения, поскольку они содержат клетчатку, которая может обеспечить чувство сытости. Фрукты и овощи также содержат ряд витаминов и минералов, поддерживающих здоровье.

Брюшной жир также может быть маркером общего состояния здоровья. Уменьшение количества абдоминального жира может улучшить общие результаты для здоровья и повысить четкость живота.

Лучшие продукты, которые нужно включить в диету для пресса

Вот некоторые примеры продуктов, богатых белком или полезными жирами:

  • птица, в том числе курица и индейка
  • нежирное мясо, включая говядину, свинину и баранину
  • рыба, особенно жирная рыба, такая как лосось, с высоким содержанием омега-3 жирных кислот
  • обезжиренные молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт
  • яйца
  • вегетарианские белки, такие как тофу, бобы или темпе
  • большинство орехов, включая грецкие, миндаль и фундук
  • семена, включая тыкву, подсолнечник и киноа

Вот некоторые примеры углеводов, которые могут подпитывать организм при тренировках:

  • фрукты, включая бананы, яблоки и апельсины
  • некрахмалистые овощи, такие как брокколи, цветная капуста и шпинат
  • крахмалистые овощи, такие как сладкий картофель, кукуруза и зеленый горошек
  • неочищенные зерна, такие как цельнозерновой хлеб, коричневый рис и овес
  • фасоль и бобовые, такие как чечевица, фасоль и нут

Также важно пить много воды. Более раннее исследование, проведенное в 2014 году, показало, что холодная вода или вода комнатной температуры может стимулировать обмен веществ, помогая организму легче сжигать калории. Это также помогает при ощущении сытости, что потенциально может уменьшить переедание.

Вода имеет решающее значение при выполнении упражнений, поскольку обезвоживание может ухудшить способность к упражнениям. Это также может помочь уменьшить вздутие живота в области живота, способствуя выведению шлаков из организма.

Продукты, которых следует избегать при попытке определить пресс

Избыток калорий, особенно из сладкой или жирной пищи, может привести к увеличению веса. Поэтому люди, работающие над определением живота, могут захотеть избегать продуктов с низкой питательной ценностью и более калорийным продуктом.

Вот несколько примеров того, чего следует ограничивать или избегать в диете для определения пресса:

продукты с добавлением сахара, включая конфеты, шоколад и пирожные

напитки с добавлением сахара, включая спортивные напитки, газированные напитки и алкоголь

очищенные зерна, включая белый хлеб, белую пасту и сладкие злаки

жареные продукты, в том числе гамбургеры, картофель фри и жареный цыпленок

обработанное мясо, такое как пастрами, пепперони и хот-доги

Исследование 2019 года показало, что диета с низким содержанием натрия может уменьшить вздутие живота. Чтобы помочь с определением живота, человек может подумать о сокращении количества соленой пищи в своем рационе.

пресс
Сейчас вы просматриваете новость «Кубики на животе: какие продукты помогут накачать пресс». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищиСпасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Новая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережитьНовая канонада магнитных бурь с 18 марта: как пережить Распознать тромб: пять признаков на рукеРаспознать тромб: пять признаков на руке Для долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напитокДля долголетия и похудения: назван полезный крепкий алкогольный напиток Тромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояниеТромб в головном мозге: как вовремя распознать смертельное состояние

Последние новости

22:50
Украинцам пообещали резкое похолодание до -12 градусов и мокрый снег
22:31
Зеленский поведал, как помогут бизнесу во время локдауна Видео
22:26
"Выживут не все": эксперт объяснил провал с локдауном в Украине Видео
22:00
Кубики на животе: какие продукты помогут накачать пресс Видео
21:52
В Польше "накажут" граждан, которые отказались от AstraZeneca Видео
Реклама
21:40
Стало известно, по кому ударили санкции против компаний-недропользователей Видео
21:20
Как это "любить себя": шесть практических способов начать Видео
21:12
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:10
Степанов признался, будет ли в Украине третий локдаун
20:52
Данилов анонсировал заседание СНБО с вопросом о локдауне в Украине Видео
20:40
Пользователи жалуются на сбои в работе популярных соцсетей
20:37
СНБО наказал санкциями владельцев Донецкоблгаза за коллапс с отоплением
20:17
Голубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине Видео
20:00
Почему закон против пропаганды "русского мира" могут принять, и что будет дальше мнение
19:59
В СНБО решили ввести максимальные санкции против ряда компаний Видео
19:56
Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину Видео
19:55
СНБО решил ударить санкциями по Януковичу, Азарову и экс-чиновникам Видео
19:25
2021-й продолжает обрастать все новыми и новыми переносами Видео
19:17
Еще одна страна ЕС приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca Видео
19:12
"Путин – убийца": дипломат объяснил, что имел ввиду Байден Видео
Реклама
19:09
Лина Костенко получила поздравление от Зеленского Видео
19:05
Разгонявший протесты генерал стал возможным преемником Лукашенко Видео
18:36
iPhone 13 во всей красе – появились изображения нового телефона Apple
18:29
Байден ответил на предложение Путина провести "баттл" Видео
18:27
В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука" Видео
17:46
Подписка EA Play стала частью Game Pass на ПК – доступ к 60+ играм EA Видео
17:45
Йогурт и "молочка" влияют на давление: что происходит Видео
17:40
Суд оставил за решеткой скандального активиста Стерненко Видео
17:14
Starbreeze нашла способ спасти Payday 3, но придется подождать Видео
17:11
Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк в ЕС, но при одном условии Видео
17:07
Эрдоган "наехал" на Байдена за убийцу и похвалил Путина Видео
16:43
Как понять, что фарш опасен для здоровья: признаки Видео
16:26
Sony взяла под крыло "нового Кодзиму" для создания эксклюзивных игр
16:24
У Кличко назвали условия работы транспорта при жестком карантине Видео
16:08
Силовики нагрянули с обысками в фирмы родственников Медведчука и Козака Видео
16:06
Персональные тренера рассказали, как сжигать больше жира во время ходьбы Видео
16:02
В Мариуполе запустят ультрасовременный ВУЗ
16:00
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
15:53
Сашу Грей в образе Аленушки "жарят" в комментариях за ее "русский борщ" Видео
15:46
Взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям Видео
Реклама
15:45
Пропаганду "русского мира" в Раде хотят приравнять к нацизму: как будут наказывать
15:35
Киевщина уходит на жесткий карантин: названы запреты Видео
15:20
Steam распродаёт GTA, RDR 2 и другие игры Rockstar с большими скидками
15:14
В Украине запретили коллекторский террор: что нужно знать украинцам Видео
15:04
Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору Видео
15:00
Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Видео
14:48
С производителей COVID-вакцин сняли ответственность за итог прививок Видео
14:21
В Слуге народа заговорили об остановке транспорта в Киеве из-за локдауна Видео
14:18
С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше
13:56
В Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять