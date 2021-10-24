"Куда-то едут и не знают, как они туда попали": ученые узнали о проблемах с памятью после COVID-19

Около 24% пациентов, перенесших COVID-19, жалуются на проблемы с когнитивными функциями - ученые / Daniel Foster / flickr.com/

Около 24% людей, которые выздоровели от COVID-19, сталкиваются с проблемами, связанными с когнитивными трудностями. Речь идет, в том числе, о проблемах с памятью, многозадачностью, скоростью обработки информации и фокусировкой. Нарушения фиксируются у пациентов разных возрастных групп, причем даже спустя 7 месяцев после болезни. Об этом говорится в исследовании ученых Медицинской школы Икана (США).

Как сообщает NBC News, ученые протестировали 740 пациентов, которые проходили курс лечения по системе Mount Sinai в Нью-Йорке с первых дней начала пандемии COVID-19. Выяснилось, что приблизительно у 24% людей, которые излечились от коронавируса, присутствуют когнитивные трудности. Они жалуются на проблемы со скоростью обработки информации, памятью, многозадачностью и фокусировкой.

"Мы наблюдаем долговременные когнитивные нарушения в различных возрастных группах", - сказала автор исследования Жаклин Беккер и добавила, что нарушения заметны даже спустя 7 месяцев после того, как человек перенес болезнь.

В новом исследовании акцентируется внимание на том, что наиболее распространенным нарушением, на которое жалуется каждый четвертый пациент, является проблема с сохранением уже новых воспоминаний. Переболевшим коронавирусом тяжело их воспроизводить. Кроме того, участники тестирования рассказали о сложностях с исполнительными функциями, среди которых способность к планированию, инициативе, организации и суждения. Также им сложно обрабатывать информацию.

Примечательно, что такие проблемы могут быть как у пожилых, так и у молодых людей, а легкая форма болезни не защищает от вышеуказанных последствий. В связи с этим Беккер рекомендует, чтобы пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тестировали на психические нарушения, независимо от того, в какой возрастной категории находится пациент.

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Доктор Хелен Лаврецки, профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, полагает, что ряд пациентов не могут за собой ухаживать после того, как их выписали из больницы. У них присутствуют проблемы с запоминанием новой информации.Читайте такжеСколько сохраняется иммунитет у тех, кто переболел коронавирусом - ответ ученых

"Они не могут функционировать, не могут думать, их память нарушена, они сбиваются с толку. Когда они едут куда-то, то говорят, что не знают, как они туда попали", - подчеркнула Лаврецки.

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Ученые о коронавирусе COVID-19

Ученые из Великобритании утверждают, что если человек перенес коронавирусную инфекцию, после чего сделал прививку вакцинами Pfizer или Moderna, то он может получить "сверхчеловеческий иммунитет" от болезни. По мнению исследователей, при таком сценарии человек получает "гибкие" антитела, которые смогут защитить его от разных вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Британские ученые из Центра вирусных исследований MRC-университета Глазго полагают, что часть людей может не заразиться COVID-19 из-за генетических особенностей. Как полагают исследователи, у ряда людей вариация гена OAS1 может "распознавать" некоторые виды вируса, такие как коронавирус. Однако нельзя исключать, что новые штаммы смогут обойти подобную защиту.