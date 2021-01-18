Купание в ледяной воде на Крещение: врач пояснил, как не заболеть

Как не заболеть во время купания на Крещение / @Orthodox.in.Ukraine

Купаться или нет на Крещение каждый для себя решает сам. Как показывает практика, тех, кто решается нырнуть в ледяную воду 19 января - немало. Полезна ли эта процедура лишь раз в год и как заболеть после такого экстремального купания рассказал врач Виктор Сидоренко в программе Ранок з Україною.

Кому опасно погружение в холодную воду

Врачи утверждают, что погружения в холодную воду для неподготовленного организма – сильный стресс. И именно он имеет свое положительное влияние. Однако не для всех – есть определенные ограничения, на которые стоит обратить внимание.

"Такой кратковременный стресс повышает пульс и артериальное давление, перераспределяет кровоток и тем самым повышает иммунитет, – рассказал врач Виктор Сидоренко. – Люди с хроническими сопутствующими заболеваниями должны отказаться от подобных экспериментов, ведь такой стресс может ухудшить их состояние. А также следует отказаться тем, кто имеет сахарный диабет, сердечно-сосудистые, неврологические и кожные болезни".

Как не заболеть после купания в ледяной воде

Если вы все-таки решили купаться в проруби на Крещение, специалисты советуют прежде всего проконсультироваться со своим врачом. А после купания – главное быстро утеплиться.

"После того как вы трижды окунетесь и перекреститесь, вы должны выйти, растереться мягким полотенцем и тепло одеться. Особое внимание нужно уделить обуви и после купания натянуть шапку – влажные волосы могут привести к переохлаждению", – советует врач.

Кстати, существует мнение, что когда на улице сильный мороз – в воде микробов меньше. Однако врач утверждает – это заблуждение, ведь количество микробов не зависит от температуры воды.

Если вы также решитесь пройти ритуал очищения и не имеете предостережений от врачей – по словам специалистов, стоит сделать несколько простых шагов: хорошо выспаться и позавтракать легкой полезной пищей. А также тщательно выбрать место для купания. Лучше заранее узнать специально оборудованные места, где будет проложен вход в воду, а за процессом будут наблюдать медики и спасатели.