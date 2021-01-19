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Купание в проруби на Крещение: гинеколог рассказала о рисках для женщин

19 января 2021, 08:02

Врач объяснила, можно ли купаться в ледяной воде беременным и кормящим матерям.

Крещение Господне_водосвятие_освящение воды
Кому нельзя купаться в проруби на Крещение / УНИАН

Купание в проруби на Крещение – традиция, которой следуют многие. В Православной церкви Украины утверждают, что смыть грехи данное действо не поможет. В свою очередь, врачи предупреждают, что после погружения в ледяную воду можно запросто заболеть.

Особенно осторожными стоит быть женщинам – после такого купания есть риск получить воспаление придатков, цистит, обострение хронических болезней. Акушер-гинеколог Юлия Нежинская рассказала, как подготовиться к погружению в прорубь, кому не стоит это делать и почему, передает ТСН.

Кому можно погружаться в прорубь на Крещение 2021

Окунуться в ледяную воду можно женщинам, которые в течение минимум 5-6 месяцев практиковали растирание мокрым полотенцем, обливались холодной водой, принимали контрастный душ. То есть закаляли организм и имеют крепкое здоровье.

Кому нельзя нырять в прорубь

Если женщина не предварительно не готовились к погружению в прорубь, то делать это на Крещение Господне 2021 не стоит. Дело в том, что во время купания в ледяной воде повышается уровень стресса, ослабевают защитные функции организма. Таким образом, если у женщины было воспаление яичников, после погружения в холодную воду оно может обостриться.

Купание в проруби – противопоказания

От погружения в ледяную воду врач посоветовала воздержаться беременным женщинам, так как резкое сокращение мышц матки из-за ледяной воды может привести к выкидышу.

У женщин, которые кормят грудью, стресс из-за холода может вызвать завершение лактации, лактостаз (застой молока), мастит (воспаление молочных желез).

Не стоит окунаться в прорубь женщинам, у которых сейчас менструация.

Другие противопоказания для январского купания:

  • сахарный диабет;
  • недолеченное простудные заболевания;
  • сердечно-сосудистые болезни (резкое сужение сосудов может привести к инфаркту или инсульту);
  • хронические болезни дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы;
  • инфекционные заболевания;
  • судорожный синдром;
  • температура тела выше 37 градусов;
  • аллергия на холод.

Правила крещенского купания

Перед погружением в воду нужно сытно поесть, а также разогреть тело, выполнив несколько физических упражнений. Раздеваться нужно снизу вверх, начиная с обуви.

Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки до погружения и после - холод сужает сосуды, чтобы быстрее согреть человека, алкоголь же, наоборот, расширяет. Резкое расширение сосудов замедляет процесс нагревания организма, увеличивает нагрузку на сердце.

В ледяной воде нельзя находиться более 60 секунд. После купания обязательно нужно выпить стакан горячего чая или какао и согреться.

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Напомним:

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