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Купание в проруби на Крещение опасно: врач назвал причину

17 января 2021, 16:17

Особенную опасность купание в проруби представляет тем, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию.

Кому нельзя купаться в проруби на Крещение / УНИАН

Купание в проруби может быть опасно для здоровья. Как рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, организм человека далеко не всегда готов к испытанию низкими температурами.

"Это очень большой стресс для организма, большой выброс кортизола, когда человек ныряет, плюс само переохлаждение, организм далеко не всегда готов к таким нагрузкам", — отмечает Жиравецкий, пишет ТСН.

Медик подчеркивает, что особенную опасность такая практика представляет тем, кто недавно перенес коронавирусную инфекцию. Если же болезнь была вылечена полгода назад, то риски значительно меньше.

"Я даже не рекомендую заниматься спортом месяц, потому что вижу, что люди получают негатив. У меня были пациенты, которые ныряли еще до появления коронавируса, то у одного пациента было обострение герпеса, причем сыпь появилась не на губах, а на теле. Еще от коллег знаю об одном пациенте, у него отказали почки в 60 лет после того, как он нырнул в холодную воду. У него еще развилось аутоиммунное заболевание, возможно, оно у него и было, но это была как провокация, и врачи его не смогли спасти", — рассказывает врач.

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Несмотря на то, что моржевание считается полезной практикой, медик предупреждает о серьезных последствиях таких процедур для организма.

"У меня есть еще много пациентов, которые занимаются моржеванием, но рано или поздно они приходили к сильному воспалению простаты, у них даже выделялась кровь и моча, были довольно серьезные проблемы. У женщин часто это провоцирует цистит, если женщина не готова к таким процедурам, соответственно, она может иметь воспаление мочевого пузыря. Организм хитрый и умный, ему не нужно делать какие-то сверхнагрузки, он знает, как себя хорошо самому во время сна полечить", — говорит Жиравецкий.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье крещенская вода прорубь Крещение Господне Тарас Жиравецкий
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