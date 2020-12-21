Лаванда помогает против стресса и бессонницы: названы другие преимущества

Лаванда также является популярным ингредиентом в еде и напитках, включая мед, чай и коктейли./ Фото: nexplorer.ru

Еще в первом веке нашей эры греческий ботаник и врач Педаниус Диоскорид написал о лекарственном использовании лаванды при расстройстве желудка и головной боли в своих книгах о лекарственных растениях: De Materia Medica.

Сегодня многие люди наслаждаются легким цветочным ароматом этого цветущего растения в мыле, лосьонах и парфюмерии.

Лаванда также является популярным ингредиентом в еде и напитках, включая мед, чай и коктейли. В этой статье рассказывается о многих преимуществах масла лаванды.

Как лучше использовать масло лаванды

Аромат лаванды известен своей способностью расслаблять людей. Когда цветки лаванды перегоняют и концентрируют в эфирном масле, испаренные химические вещества могут использоваться для лечения различных проблем со здоровьем. Как и в случае со всей альтернативной медициной, то, что работает для одного человека, может не работать для другого.

Вот три рекомендуемых способа использования масла лаванды:

Вдохните аромат эфирного масла лаванды.

"Нанесите одну или две капли эфирного масла на ватный диск и вдохните", - говорит Линн Гершан, доктор медицинских наук, педиатр и доцент педиатрии Медицинской школы Университета Миннесоты, имеющая сертификат медицинского траволечения. Одно небольшое исследование 2020 года показало, что вдыхание эфирного масла лаванды на ватный диск помогает уменьшить беспокойство.

Используйте диффузор для ароматерапии.

Диффузор эфирного масла - это устройство, в котором вода сочетается с несколькими каплями эфирного масла для создания легкого пара. Небольшое исследование 2017 года показало, что лаванда, распыляемая дважды в день, снижает возбуждение у пожилых пациентов с деменцией.

Нанесите на кожу.

"Еще один способ получить такой эффект от лаванды - нанести ее на кожу, разбавленную маслом-носителем", - говорит Гершан. По словам Гершана, безопасный раствор представляет собой 2% эфирное масло лаванды, разведенное в масле-носителе, который представляет собой масло на растительной основе со слабым запахом или без него. Можно использовать кокосовое масло без запаха, оливковое масло или масло жожоба, которое имитирует кожный жир кожи.

Преимущества масла лаванды

От лечения физических недугов до улучшения психического здоровья - травники используют масло лаванды по многим причинам, которые положительно связаны с химическими реакциями в мозге. Его можно использовать с разбавлением или без него, и он может помочь облегчить различные проблемы со здоровьем. Как и в случае с травами и эфирными маслами, то, что работает для одного человека, может не работать для другого.

По словам Гершана, вот общие условия, при которых может помочь лаванда:

Бессонница. Несколько исследований подтверждают релаксационные преимущества лаванды, в том числе небольшое исследование 2019 года, показывающее, что ароматерапия лавандой способствует повышению уровня мелатонина, что, возможно, помогает участникам уснуть.

Беспокойство/стресс. Обзор исследований 2017 года показал, что лаванда, вдыхая ее через ватный диск, вдыхая с помощью диффузора или втирая в кожу, может помочь уменьшить беспокойство и стресс. Например, исследование 2017 года показало, что вдыхание лаванды снижает предоперационную тревогу у хирургических пациентов. При использовании дважды в день лаванда также может уменьшить возбуждение у пациентов с деменцией.

Раны. Эфирные масла, такие как мята и лаванда, можно использовать в качестве комплексного лечения боли, связанной с ожогами и ранами. В исследовании 2012 года с участием 120 женщин в послеродовом периоде изучалось использование масла лаванды после эпизиотомии - хирургического разреза промежности. Хотя не было значительных различий в уровне боли или осложнениях между двумя группами, исследователи обнаружили значительно меньшее покраснение в группе лаванды по сравнению с контрольной группой, которая лечилась антисептиком повидон-йод.

Головные боли. Небольшое исследование 2012 года показало, что вдыхание лаванды может быть эффективным средством лечения мигрени.

Менструальные спазмы. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что нанесение трех капель масла лаванды на кусок хлопка уменьшает менструальные спазмы.

Хотя эфирное масло лаванды доступно в магазинах и в Интернете, его качество варьируется. При покупке выбирайте бутылки, которые содержат 100% чистое эфирное масло лаванды, без наполнителей и химикатов.

Риски и побочные эффекты от использования масла лаванды

"Лавандовое масло вообще очень безопасно, - говорит Гершан. Однако она предостерегает от следующего:

Будьте осторожны, если вы беременны. Лаванда обычно не рекомендуется в первом триместре. Гершан советует обсудить с врачом любое использование эфирных масел во время беременности.

Обратите внимание на аллергические реакции. В редких случаях масло лаванды может вызвать чувствительность. Если у вас появилась сыпь, крапивница или кожный зуд, нанесите масло-носитель, чтобы удалить лаванду, затем смойте водой с мылом и прекратите использование.

Немедленно примите меры, если масло лаванды попало в глаза. Это может вызвать жжение и раздражение, - говорит Гершан. Промойте чистой теплой водой или используйте холодное жирное молоко. При необходимости позвоните своему врачу.

Гершан отмечает, что некоторым людям не нравится запах лаванды. Если вы так считаете, не используйте это. Негативная ассоциация с его запахом может блокировать его положительные эффекты.