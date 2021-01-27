Лазерная депиляция: названы побочные эффекты

Для большинства людей лазерная эпиляция - это безопасный способ избавиться от волос в нежелательных местах/Pixabay

Лазерная эпиляция популярна среди людей, которым требуется более стойкое средство для удаления волос, чем некоторые другие методы. Использование лазера для удаления волос предотвращает рост новых волос на волосяных фолликулах.

Однако перед тем, как приступить к терапии, люди должны узнать о некоторых побочных эффектах лазерной эпиляции, а также о некоторых мифах, которые окружают этот процесс.

Для большинства людей лазерная эпиляция - это безопасный способ избавиться от волос в нежелательных местах навсегда или на долгое время.

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Побочные эффекты

После лазерной эпиляции может появиться несколько различных побочных эффектов. Большинство побочных эффектов незначительны и временны. Любой, кто испытывает стойкие побочные эффекты, должен проконсультироваться со своим дерматологом.

Покраснение и раздражение

Лазерная эпиляция повреждает фолликулы целевых волосков. Организм на это реагирует, и многие люди испытывают покраснение и раздражение на пораженных участках. Кожа может покалывать или ощущаться нежной и даже может слегка опухать.

Пораженный участок может выглядеть как кожа, которую только что выщипали. Некоторые дерматологи используют местный анестетик, чтобы уменьшить реакцию кожи человека на этот процесс.

Раздражение должно исчезнуть после первой реакции, обычно в течение нескольких часов после лечения. Отек и покраснение можно хорошо убрать с помощью пакетов со льдом или прохладной ванне.

Корка

У некоторых людей на пораженном участке могут образовываться корки. Обычно это незначительная проблема, но она может быть неудобной.

Корка иногда может привести к появлению струпьев или рубцов. Ухаживая за обработанной областью после лазерного удаления, например, используя увлажняющий крем, человек может предотвратить любые длительные проблемы от этого лечения.

Изменения цвета кожи

Некоторые люди могут заметить незначительные изменения цвета обработанного участка кожи. После лазерной эпиляции они могут стать немного темнее или светлее.

Люди с более светлой кожей могут с большей вероятностью испытать более темные изменения пигментации. Люди с более темным оттенком кожи могут быть более склонны к более светлым изменениям пигментации. Эти изменения со временем исчезают, и кожа приходит в норму.

Травма глаза

Процедура эпиляции предполагает использование мощных лазеров. Это означает, что существует риск потенциально серьезной травмы глаза, особенно когда практикующий врач работает с лицом человека.

И человек, получающий лечение, и практикующий врач должны носить защитные очки, чтобы предотвратить травмы во время проведения процедуры.

Риск заражения кожи

Как и в случае других косметических методов удаления волос, повреждение волосяных фолликулов лазером может создать риск заражения.

Пораженный участок следует рассматривать как рану, пока она заживает. О любых признаках инфекции следует сообщать дерматологу.

Наконец, не следует наносить безрецептурные кремы с антибиотиками на большие участки кожи при возникновении инфекции.

Редкие побочные эффекты

Менее распространенные побочные эффекты после лазерной эпиляции могут включать следующее:

Ожоги и волдыри

Посещение надежного врача снизит риск побочных эффектов. При неправильном выполнении лазерной эпиляции существует риск ожогов и волдырей.

Однако, когда процесс выполняет квалифицированный практик, ожоги и волдыри возникают редко.

Для лазерной эпиляции используются высокотемпературные лазеры.

Практикующий врач может приложить охлаждающее устройство к коже человека непосредственно перед использованием лазера. Это помогает предотвратить ожог кожи лазером.

Шрамы

Шрамы обычно не являются побочным эффектом лазерной эпиляции. Однако, если практикующий врач сделает ошибку, могут появиться рубцы. Это не должно быть проблемой для большинства квалифицированных специалистов.

Также могут образоваться шрамы, если впоследствии люди не будут правильно ухаживать за обработанной областью.

Им следует обращаться с пораженной кожей так, как если бы она была обожжена солнцем, чтобы избежать дальнейшего повреждения. Это означает, что ее необходимо увлажнять, защищать от света и регулярно проверять на наличие признаков инфекции.

Безопасна ли лазерная эпиляция?

Большинство людей, которые делают процедуру, считают, что лазерная эпиляция безопасна и хорошо переносится. По всей видимости, с этой процедурой не связаны какие-либо долгосрочные риски для здоровья.

Однако некоторые люди могут испытывать незначительные побочные эффекты после лазерной эпиляции. Люди должны попросить своего дерматолога проверить, как небольшой участок кожи реагирует на лечение, прежде чем проводить его на большей площади кожи.

Людям, желающим пройти процедуру лазерной эпиляции, всегда следует обращаться к высококвалифицированному специалисту.

Болезненна ли лазерная эпиляция?

В течение нескольких дней после лечения пораженная кожа может стать красной и болезненной. Многие описывают это ощущение как солнечный ожог. Однако сам процесс обычно не бывает болезненным.

Эффективна ли лазерная эпиляция?

Лазерная эпиляция работает, но она редко приводит к удалению волос навсегда. Тем не менее, лечение лазером может значительно уменьшить рост волос.

После первой процедуры у многих людей не будет волос всего на несколько месяцев. Волосы со временем отрастут снова, хотя зачастую они тоньше и светлее, чем раньше.

Многим людям потребуется несколько сеансов, чтобы добиться более стойкого или удовлетворительного решения проблемы нежелательных волос. С каждым последующим сеансом волосы могут становиться светлее и тоньше. После достаточного количества процедур он может вообще перестать расти.

Лазерная эпиляция также может быть более эффективной для темных волос. Люди со светлыми, рыжеватыми или седыми волосами могут не заметить значительных изменений, поскольку лазерное излучение привлекает темные волосы, а светлые волосы часто не поддаются.

Лазерная эпиляция при беременности

Исследования влияния лазерной эпиляции во время беременности не проводились. Специалисты не рекомендуют лазерную эпиляцию беременным. Это связано с тем, что ученые не проводили никаких исследований на людях, доказывающих безопасность лазерной эпиляции во время беременности.

Беременность вызывает гормональные изменения в организме человека. Обычно это может привести к росту лишних волосков в нежелательных местах. Хотя этот рост может вызывать неудобства, волоски часто уходят сами по себе.

Мифы о лазерной эпиляции

Существует несколько необоснованных мифов, связанных с лазерной эпиляцией:

Лазерная эпиляция вызывает рак

Миф о том, что лазерная эпиляция может вызвать рак, необоснован. Лазеры специально разработаны, чтобы проходить через клетки кожи и воздействовать только на волосяные фолликулы глубоко внутри кожи.

Лазеры, используемые при лазерной эпиляции, действительно производят небольшое количество излучения. Однако это излучение не считается вредным, и нет никаких доказательств того, что лазерная эпиляция вызывает рак кожи.

Лазерная эпиляция вызывает бесплодие

Опять же, нет никаких доказательств того, что лазерная эпиляция вызывает бесплодие. Лазеры проникают только через кожу и не достигают других органов и не влияют на них. Лазерная эпиляция обычно безопасна даже в таких чувствительных областях, как пах.

Домашние комплекты так же хороши, как и посещение дерматолога

Наборы для домашней лазерной эпиляции доступны для людей, которые хотят удалить нежелательные волоски, не обращаясь к дерматологу.

Многие люди могут получить скудные результаты от использования этих наборов, например, более светлые или тонкие волосы. Однако домашние комплекты - это не то же самое, что мощные медицинские устройства, используемые квалифицированными практикующими врачами.

Когда обратиться к врачу

Любой, у кого возникают побочные реакции на лазерную эпиляцию, должен обратиться к врачу. Обычно они могут справиться с такими симптомами, как покраснение и отек, в домашних условиях, но всегда должны сообщать о признаках кожных инфекций врачу или дерматологу.

Раннее сообщение о симптомах позволяет быстро вылечить и предотвратить любые необратимые изменения.

Любой, кто пытается забеременеть, должен поговорить со своим врачом, прежде чем делать лазерную эпиляцию. Врач может посоветовать другие варианты, так как лазерная эпиляция часто требует нескольких сеансов, которые не следует проводить во время беременности.