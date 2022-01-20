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Лечебные ванночки для ног: проверенные способы, которые снимут усталость

20 января 2022, 16:40

Как с помощью доступных средств вернуть ножкам здоровье и красоту - расскажет Главред.

ванночка для ног с солью
Как сделать расслабляющую ванночку для ног / depositphotos.com/

Ванночки для ног – мощный и доступный инструмент в борьбе за красоту. Регулярные процедуры способны не только придать ухоженный вид, но и решить проблемы неприятного запаха и предотвратить развитие заболеваний. Как правильно делать ванночки для ног, разобрался Главред.

О том, как избавиться от повышенного потоотделения в ногах и о чем оно может говорить, читайте в материале: Почему потеют ноги и что с этим делать: врач дал рекомендации.

Как правильно делать ванночки для ног

Чтобы процедура принесла максимум пользы в борьбе с усталостью, отечностью, мозолями и неприятным запахом, необходимо придерживаться простых правил.

  • Температура воды для ванночки не должа превышать 37-40 градусов. Это обеспечит комфортную процедуру и быстрые результаты.
  • Продолжительность процедуры должна составлять 20-30 минут.
  • Наиболее оптимальный набор компонентов для каждой отдельной проблемы поможет решить ее быстрее.
  • Регулярность процедуры – не менее 2-3 раз в неделю.

Ванночка для ног с солью

Солевые ванночки для ног одним ударом способны убить нескольких зайцев и решить проблемы отечности и усталости. Кроме того, этот доступный метод улучшает кровообращение и убивает микробы, провоцирующие развитие грибковых заболеваний.

Сколько нужно соли для ванночки для ног, возникает вопрос. Оптимальное количество морской соли 2 ст.л на 2-3 литра воды. Для процедуры стоит брать морскую соль крупного помола. Пищевая соль не очень подходит для этих целей, так как растворяясь она теряет большую часть своих полезных качеств.

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Повторяя процедуру несколько раз в неделю, вы сохраните красоту своих стоп и позаботитесь о здоровье.

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Ванночка для ног с солью и йодом

Такая процедура показана тем, кто страдает от проблемы грибкового поражения ногтей. Она способствует укреплению ногтевой пластины, борется с огрубевшими участками кожи и избавляет от проблемы неприятного запаха и облегчает боль в суставах.

Для проведения процедуры необходимо растворить 1 ч.л. йода и 4 ст.л. морской соли в 2 литрах воды. Выдержать ноги в этом растворе 15-20 минут, после чего дать им просохнуть естественным способом. Затем нанести питательный или увлажняющий крем на кожу.

Ванночка для ног с уксусом

Уксус – еще одно средство натуральной аптечки, которое эффективно борется с проблемами потоотделения и неприятного запаха.

На 2 литра воды нужно полстакана яблочного уксуса и 3-4 капли эфирного масла тимьяна. Подержите ноги в воде в течение 20 минут, затем обсушите их с помощью полотенца и нанесите крем. Для оптимального результата повторяйте ее каждый день на протяжении недели. Затем, выдержав перерыв в 12 дней, следует повторить курс.

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Ванночка для ног с содой

От мозолей и натоптышей поможет избавиться ванночка с добавлением соды. Она эффективно борется с огрубевшими участками кожи.

Для ее приготовления потребуется 3 ст.л. пищевой соды и 1 ст.л. жидкого мыла. Ингредиенты необходимо смешать в 2 литрах теплой воды. Время воздействия – 20 минут. После этого для максимального результата нужно пройтись по загрубевшим местам щеткой или пемзой, смыть раствор, нанести крем и надеть теплые носки.

Ванночка для ног от усталости

С усталостью в ногах прекрасно борются эфирные масла эвкалипта, мяты, пихты и цитрусовых.

Необходимо добавить в два литра воды 5-7 капель эфирных масел и опустить ноги на 15-20 минут. Процедура подарит ощущение холодка, который быстро сменится приятной легкостью.

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