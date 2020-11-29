Лечение кашля "по телевизору": Комаровский перечислил ошибки родителей

Доктор призвал не доверять рекламе во время лечения опасного недуга, а обращаться к педиатру.
Во время пандемии коронавируса родители все чаще начинают лечить кашель у детей самостоятельно, доверяя тем средствам, которые рекламируют по телевизору. Родители не хотят вести свое чадо в больницу и подвергать его опасности.
Доктор Евгений Комаровский считает, что телевизор не должен заменять мозг, и затмевать здравый смысл. На своей странице в Instagram украинский врач рассказал, почему не стоит верить рекламе и лечить кашель этими средствами.
Итак, 7 поводов задуматься о лечении кашля "по телевизору":
- Абсолютное большинство рекламируемых лекарств – это отхаркивающие средства, которые способствуют увеличению объема мокроты, что теоретически увеличивает ее откашливание.
- В большинстве случаев, когда у вас сопли, кашель и температура – это болезнь верхних дыхательных путей. А зачем же тогда увеличивать количество слизи в легких?
- Отхаркивающие средства иногда используют при лечении нижних дыхательных путей. Доктор Комаровский отмечает, что подобные болезни лечат врачи, а не те, кто насмотрелся телевизор.
- Отхаркивающие средства не уменьшают, а только усиливают кашель, активизируя отхождение мокроты.
- У детей кашель намного слабее, чем у взрослых. Поэтому при приеме отхаркивающих дети зачастую не могут откашлять увеличившееся количество мокроты. А это в свою очередь приводит к тому, что она накапливается в нижних дыхательных путях, что впоследствии становится бронхитом и воспалением легких.
- Телевизор не должен заменять мозг. Не стоит покупать отхаркивающие средства без прямого указания врача.
- Если вы хотите облегчить кашель, тогда вам стоит: выключить телевизор, сделать так, чтобы в помещении был чистый, прохладный и не сухой воздух\, следить за носовым дыханием, пить много теплой жидкости, обратиться к врачу и одеваться потеплее.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния и нарушения слуха.
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
Автор: Екатерина Трохимчук