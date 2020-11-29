Лечение кашля "по телевизору": Комаровский перечислил ошибки родителей

Комаровский рассказал, как лечить кашель у детей / УНИАН

Во время пандемии коронавируса родители все чаще начинают лечить кашель у детей самостоятельно, доверяя тем средствам, которые рекламируют по телевизору. Родители не хотят вести свое чадо в больницу и подвергать его опасности.

Доктор Евгений Комаровский считает, что телевизор не должен заменять мозг, и затмевать здравый смысл. На своей странице в Instagram украинский врач рассказал, почему не стоит верить рекламе и лечить кашель этими средствами.

Итак, 7 поводов задуматься о лечении кашля "по телевизору":

Абсолютное большинство рекламируемых лекарств – это отхаркивающие средства, которые способствуют увеличению объема мокроты, что теоретически увеличивает ее откашливание. В большинстве случаев, когда у вас сопли, кашель и температура – это болезнь верхних дыхательных путей. А зачем же тогда увеличивать количество слизи в легких? Отхаркивающие средства иногда используют при лечении нижних дыхательных путей. Доктор Комаровский отмечает, что подобные болезни лечат врачи, а не те, кто насмотрелся телевизор. Отхаркивающие средства не уменьшают, а только усиливают кашель, активизируя отхождение мокроты. У детей кашель намного слабее, чем у взрослых. Поэтому при приеме отхаркивающих дети зачастую не могут откашлять увеличившееся количество мокроты. А это в свою очередь приводит к тому, что она накапливается в нижних дыхательных путях, что впоследствии становится бронхитом и воспалением легких. Телевизор не должен заменять мозг. Не стоит покупать отхаркивающие средства без прямого указания врача. Если вы хотите облегчить кашель, тогда вам стоит: выключить телевизор, сделать так, чтобы в помещении был чистый, прохладный и не сухой воздух\, следить за носовым дыханием, пить много теплой жидкости, обратиться к врачу и одеваться потеплее.

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