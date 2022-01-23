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Лечение кашля соком редьки с медом: Комаровский разнес популярное "лекарство"

23 января 2022, 14:39
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Кашель через неделю или чуть более проходит сам по себе, пояснил врач.

кашель, болезнь
Доктор Комаровский рассказал, как вылечить кашель / Фото pixabay.com

Простуду и кашель не стоит лечить соком черной редьки с медом, рассказал известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

В своем Instagram он пояснил, что этот метод является доисторическим и реально не помогает в лечении.

Медик пояснил, что при обычном течении ОРВИ длится приблизительно 5-7 дней. По сути кашель через неделю или чуть более проходит сам по себе. Но если в этот период вы успеете попринимать сок редьки с медом, вы можете решить, что именно это чудо-средство вылечило кашель.

"На самом деле, если внушить себе, что морковный сок с примесью петрушки лечит кашель… И когда вы заболеете в следующий раз ОРЗ и начать пить морковный сок с петрушкой, то через десять дней этот кашель пройдет, то вы решите, что вам помог этот самый морковный сок с петрушкой", - говорит врач.

Он уточнил, что важно понимать, что в любом случае кашель – это не болезнь. Сначала нужно услышать название болезни, ведь нет такой болезни, как насморк, кашель, головная боль. Это только симптомы.

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Как вылечить кашель

По словам доктора Комаровского, кашель лечится обильным питьем и влажностью от 40 до 60 процентов.

"Поэтому вместо того чтоб тереть несчастную редьку и мед туда добавлять, пойдите лучше помойте пол, откройте форточку и напоите ребенка компотом", - добавил медик.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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Евгений Комаровский кашель
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